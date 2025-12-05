Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Arsos Lemesou
  4. Жилая

Жилье в Arsos Lemesou, Кипр

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира в Арсос, Кипр
Квартира
Арсос, Кипр
Красивая охраняемая зона площадью 10965 кв.м. находится в районе Арсос-Лемесу в Лимассоле. Н…
$43,788
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Арсос, Кипр
Квартира
Арсос, Кипр
Земля расположена в деревне Арсос, без электричества и воды, пригодной для сельскохозяйствен…
$57,616
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Арсос, Кипр
Квартира
Арсос, Кипр
Доступны сельскохозяйственные угодья площадью 1917 м2 в деревне Арсос в Лимассоле, с потряса…
$69,139
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Century 21Century 21
Квартира в Арсос, Кипр
Квартира
Арсос, Кипр
Красивый лес площадью 24390 квадратных метров в охраняемой зоне с удивительным панорамным ви…
$73,749
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Arsos Lemesou, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти