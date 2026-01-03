Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Vasa Koilaniou, Кипр

квартиры
8
дома
5
13 объектов найдено
Квартира в Васа, Кипр
Квартира
Васа, Кипр
Земля 10034м2 в VASA KOILANIOUA сельскохозяйственные земли 10034м2, в Васа Койланиу. Земля и…
$40,331
Дом в Васа, Кипр
Дом
Васа, Кипр
Площадь 160 м²
Этот традиционный каменный дом расположен в деревне Васа, в 35 минутах езды от Лимассола или…
$74,901
Квартира в Васа, Кипр
Квартира
Васа, Кипр
Жилая земля в деревне Васа Койланиу в Лимассоле. Он имеет неправильную форму; неровная повер…
$132,517
Вилла в Васа, Кипр
Вилла
Васа, Кипр
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Престижное восстановленное каменное здание в центре деревни Васа Койланиу, состоящее из трех…
$337,241
Квартира 4 спальни в Васа, Кипр
Квартира 4 спальни
Васа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Уютный, традиционный деревенский дом сейчас на рынке. Дом состоит из четырех спален, двух ва…
$345,697
Квартира 3 спальни в Васа, Кипр
Квартира 3 спальни
Васа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Откройте для себя этот отдельный дом для продажи в спокойном районе Васа Койланиу. С щедрым …
$194,742
Квартира 3 спальни в Васа, Кипр
Квартира 3 спальни
Васа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Продается очаровательный отдельно стоящий дом, расположенный в красивой деревне Васа Койлани…
$172,848
Квартира в Васа, Кипр
Квартира
Васа, Кипр
В настоящее время доступна сельскохозяйственная земля площадью 7024 кв.м., расположенная в д…
$86,424
Квартира в Васа, Кипр
Квартира
Васа, Кипр
Земля имеет зарегистрированную дорогу, касающуюся ее, и в этом районе есть вода и электричес…
$57,616
Параметры недвижимости в Vasa Koilaniou, Кипр

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
