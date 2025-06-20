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Жильё в Pera Pedi, Кипр

дома
4
4 объекта найдено
Дом 5 спален в Пера Педи, Кипр
Дом 5 спален
Пера Педи, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этот дом в Пера-Педи, Лимассол. Площадь участка 753м2 Площадь покрытия 360м2 5 спален 2 кух…
$845,162
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Дом 8 спален в Пера Педи, Кипр
Дом 8 спален
Пера Педи, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 630 м²
Красивая вилла с 8 спальнями, расположенная в Pera Pedi. Особенности 8 спален 3 джакузи 3 м…
$1,94 млн
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Дом 4 спальни в Пера Педи, Кипр
Дом 4 спальни
Пера Педи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Угловой участок 555м2 Площадь покрытия 335м2 Двухэтажный 3-комнатный дом с кондиционерами, к…
$910,633
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Дом 3 спальни в Пера Педи, Кипр
Дом 3 спальни
Пера Педи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Красивый 3-комнатный дом в районе Пера Педи. Пера Педи — одна из самых красивых деревень Кип…
$376,896
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Параметры недвижимости в Pera Pedi, Кипр

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