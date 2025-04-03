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Жильё в Apesia, Кипр

1 объект найдено
Дом 5 спален в Апесия, Кипр
Дом 5 спален
Апесия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Beautiful Villa on a very large plot (22,409m2) available HUGE POTENTIAL.  This is definitel…
$1,63 млн
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Параметры недвижимости в Apesia, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов