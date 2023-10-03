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Турция
Жилая
Жильё с бассейном в Турции
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10 273 объекта найдено
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Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
2
1
45 м²
3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
2
40 м²
1/8
Меблированная квартира 1+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированную…
€139,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
4
3
220 м²
6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом…
€242,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
2
50 м²
4/11
Квартира 1+1 в Махмутларе Рады Вам представить квартиру 1+1 в современном жилом компл…
€137,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Аланья, Турция
2
80 м²
1/6
Меблированная квартира 1+1 в Чиплаклы Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1…
€146,300
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Coerues, Турция
2
60 м²
10/13
Меблированная квартира 1+1 в Газипаша Рады Вам представить меблированная квартиру 1+1…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
2
55 м²
5/7
Меблированная квартира 1+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€101,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Ciplakli, Турция
3
100 м²
3/6
Меблированная квартира 2+1 в Джикджилли Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
2
47 м²
3/4
Меблированная квартира 1+1 в Оба Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1 в ую…
€134,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
3
2
85 м²
4/10
Квартира 2+1 в Авсалларе Рады Вам представить квартиру 2+1 в современном жилом компле…
€181,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
3
2
165 м²
10
Квартира планировки 2+1 находится в популярном микрорайоне Мерсина, Тедже. Квартира располо…
€96,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
2
1
68 м²
11
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на одиннадцатом этаже в комплексе рай…
€129,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
4
2
150 м²
1/9
Меблированная квартира 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированную…
€253,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
2
60 м²
8/10
Меблированная квартира 1+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированную квартир…
€170,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
2
55 м²
3/5
Меблированная квартира 1+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную кварт…
€136,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
3
2
115 м²
1/8
Меблированная квартира 2+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированную…
€187,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
5
2
170 м²
3/4
Дуплекс 3+2 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+2 в уютном ж…
€220,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Конаклы, Турция
4
2
135 м²
3/4
Дуплекс 3+1 в Конаклы Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€198,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
3
2
120 м²
4/5
Дуплекс 2+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном ж…
€203,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Ciplakli, Турция
3
2
135 м²
1/10
Меблированная квартира 2+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€192,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Ciplakli, Турция
3
2
100 м²
1/4
Меблированная квартира 2+1 в Джикджилли Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€154,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Akarca, Турция
3
2
130 м²
2/8
Меблированная квартира 2+1 в Тосмуре Рады Вам представить меблированную квартиру 2+1 …
€256,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
5
2
250 м²
3/4
Дуплекс 4+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютном жил…
€368,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
2
1
55 м²
3
В новом комплексе, в районе Каргыджак, всего в 230 метрах от Средиземного моря, представлена…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
4
3
147 м²
13
Представляем квартиру 3+1, общей площадью 147 м2, в районе Тедже. Квартира расположена на 13…
€153,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
3
2
125 м²
2/4
Меблированная квартира 2+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированную квартиру …
€286,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
2
1
60 м²
5
Новый комплекс в 200 м от моря в Каргыджаке Рады Вам представить новый комплекс с соб…
€180,000
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Квартира 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Махмутлар центр, Турция
4
2
155 м²
1/8
Меблированная квартира 3+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€176,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
110 м²
2/5
Меблированная квартира 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
4
140 м²
2/6
Меблированная квартира 3+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную квартиру 3…
€150,000
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