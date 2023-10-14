Купить жилую недвижимость в Чешме, Турция

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Жильё в Чешме, Турция

квартиры
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17
35 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€440,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€381,000
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€240,500
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€204,500
Квартира 1 комната в Чешме, Турция
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
Комнаты 1
Этаж 1/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€13,000
Квартира 1 комната в Чешме, Турция
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
Комнаты 1
Этаж 2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€123,000
Вилла 3 спальни в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
С Видом на Эгейское море и закаты. проект состоит из 112 объектов  Только у этого прое…
€1,03 млн
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса!  Выход на …
€520,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса!  Выход на …
€695,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Чешме, Турция
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Вилла 3 спальни в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
В комплексе есть как виллы, так и квартиры. На территории: Открытый бассейн; Кафе; Фитне…
€1,72 млн
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 326 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Çesme марина...... 2 км. Залив AYA YORGİ ..... 5 км. Образовательно-обуча…
€954,748
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 279 м²
Расстояние до: Пляж BOYALIK ...... 300 м. Марина ALTIN YUNUS ..... 1 км. Аквапарк AQUA TO…
€971,629
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is satur…
€490,000
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated wi…
€2,30 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
€873,247
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€602,903
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видеонаблюдением в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видеонаблюдением
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€411,984
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€430,071
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видеонаблюдением в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видеонаблюдением
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€442,129
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€512,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€422,100
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€135,800
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€136,800
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
€174,100
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Realtor Turkey presents an exceptional experience to buy an investment property. This is not…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
This apartment for sale is located in heart of Izmir’s Cesme. The region is a combination of…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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