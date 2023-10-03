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Турция
Жилая
Жильё с видом на горы в Турции
Toroslar
69
Айдын
48
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4 993 объекта найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Коньяалты, Турция
3
1
90 м²
4/5
Представлена на продажу трехкомнатная квартира (2+1) в отличной локации. Квартира расположен…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Demirtas, Турция
5
4
245 м²
3/2
Детали резиденции Продается двухуровневая квартира 4 + 1 планировка в современном комплекс…
€252,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
70 м²
4/10
Новостройка в Мерсине, Чешмели от инвестора. ЦЕНА НИЖЕ РЫНКА!!! Новый комплекс в 200 метрах…
€54,000
1
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
62 м²
1/15
Новый комплекс в Томюке, 400 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Двухкомнат…
€24,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
Спешите забронировать квартиру на берегу моря 1+1 и 2+1 с чистовой отделкой да еще и в Расср…
€24,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
НСМ-162826 Новый комплекс в Томюке Рады Вам представить новый комплекс с собствен…
€48,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Коньяалты, Турция
4
2
140 м²
3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€849,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
115 м²
Меблированная недвижимость в комплексе с бассейном у моря в Алании Меблированная квартира об…
€229,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
1
1
32 м²
13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
2
1
47 м²
13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€49,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Аланья, Турция
2
1
55 м²
3/9
Комплекс отельного типа с развитой инфраструктурой. 3 блока 9-этажей Собственный оборудов…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
1
1
35 м²
4/6
Район Кестель, г. Алания. Комплекс "Аква Резиденц" Aqua Residence - новый жилой комплекс …
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
НСМ-162835 Новый комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€49,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Altintas, Турция
2
1
50 м²
Представляем вам прекрасную возможность приобрести жилье в элитном комплексе в самом сердце …
€134,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
2
1
60 м²
4
Роскошная Недвижимость в Проекте Смешанного Типа с Богатой Инфраструктурой в Аланье Квартиры…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
60 м²
1/14
НСМ-133709 Новый инвестиционный комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию нов…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
3
2
155 м²
5/10
Элитный комплекс класса LUX 2+1 Общая 154 м2 Жилая 138 м2 5 этаж из 10 ✅Закрытое сите с…
€158,000
1
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
60 м²
4/12
НСМ-102804 Квартира от инвестора Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Представляе…
€52,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
4
3
186 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€233,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
5
3
208 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€290,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
2
2
114 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€185,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
3
2
136 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€213,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
2
1
67 м²
2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ортахисар, Турция
4
2
155 м²
7/7
Квартира в Роскошном Комплексе в Трабзоне, Беширли. Квартира находится в районе Беширли в Тр…
€175,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
1
1
43 м²
1/10
Новым комплекс в городе Mersin! Двухкомнатные квартиры 1+1, и студии 1+0 с ВНЖ …
€36,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
3
1
75 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
3
1
71 м²
Элитные Квартиры в Аланье, Авсаллар, в Шаговой Доступности от Всей Инфраструктуры Авсаллар –…
€99,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
2
1
57 м²
Роскошное имущество в Алании Махмутларе в комплексе с премиальными удобствами Войдите, чтобы…
€129,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sariyar, Турция
1
1
45 м²
10
Выгодно Расположенные Квартиры в Проекте в Мерсине. Инвестиционные квартиры расположены в ра…
€39,000
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Инжекум, Турция
CEYLİFE - это элитный малоэтажный современный кондоминиум, расположенный в Avsallar, 07410 А…
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