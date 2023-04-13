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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Купить недвижимость в Мраморноморский регион, Турция
Asmali Mescit Mahallesi
6
Ataevler Mahallesi
6
Багджылар
6
Бакыркёй
6
Guemuessuyu Mahallesi
5
Piri Pasa Mahallesi
5
Малтепе
5
Санджактепе
5
Сарыер
5
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
4
Harbiye Mahallesi
4
Postane Mahallesi
4
Sevkatiye Mahallesi
4
Бююкчекмедже
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Гюнгёрен
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Пендик
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Сакарья
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1 166 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/6 Этаж
€ 82,081
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
3/10 Этаж
€ 115,235
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
4/4 Этаж
€ 642,000
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфр…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
270 м²
Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2/3 Этаж
€ 118,210
Комнаты: 2+1 Санузел: отдельная ванная Общая площадь: 100м² Жилая площадь квартиры: …
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
27/30 Этаж
€ 89,112
Комнаты: 2+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 125м&…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
3/35 Этаж
€ 89,112
Комнаты: 1+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 88м&s…
Квартира 4 спальни
Harbiye Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
1/1 Этаж
€ 400
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
17/30 Этаж
€ 400,934
✨ЛУЧШЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ВИД НА БОСФОР, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАИБ…
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Вилла
Стамбул, Турция
Количество этажей 1
€ 1,727,681
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
10/33 Этаж
€ 90,021
Квартиры для идеальной инвестиции в Стамбуле с гарантией арендного дохода 8%, готовые к з…
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 16
€ 94,446
Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов, …
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
10/18 Этаж
€ 288,250
Комнаты: 2+1 Санузел: 2 туалетов 2 ванных Общая площадь: 125м² Жилая…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
189 м²
Количество этажей 10
€ 1,090,164
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает двухур…
Квартира 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
290 м²
Количество этажей 10
€ 2,478,228
Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры площадь…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
94 м²
Количество этажей 8
€ 851,756
Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает крытой парк…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
223 м²
Количество этажей 12
€ 861,598
Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция Предлагаются квартиры с различны…
Квартира 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
295 м²
Количество этажей 10
€ 1,734,760
Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
2/4 Этаж
€ 218,233
Описание объекта Проект расположен в районе Гурпинар на европейской стороне Бейликдюзю…
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
411 м²
Количество этажей 2
€ 958,535
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Кондо 4 спальни
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
278 м²
8/12 Этаж
€ 1,454,890
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
261 м²
Количество этажей 4
€ 1,592,770
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция Резиденция располагает открытыми…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
113 м²
Количество этажей 12
€ 367,525
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
90 м²
Количество этажей 7
€ 382,450
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
159 м²
Количество этажей 19
€ 362,028
Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция располагает кр…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
87 м²
Количество этажей 16
€ 302,618
Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция Резиденция располаг…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат
109 м²
Количество этажей 33
€ 306,156
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат
590 м²
Количество этажей 3
€ 3,084,031
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
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