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Купить жилую недвижимость в Армутлу, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Армутлу, Турция
Квартира 3 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море в Проекте в Ялове, Армутлу Ялова – тихий город в Турции, расположен…
$94,227
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Квартира 3 комнаты в Армутлу, Турция
Квартира 3 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/4
Стильные квартиры у моря в Армутлу, Ялова Ялова – выгодно расположенный город в непосредстве…
$336,283
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Дом 4 комнаты в Армутлу, Турция
Дом 4 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 1/4
Вилла с 3 спальнями в привилегированном комплексе с уникальной бухтой в Армутлу, Ялова Ялова…
$142,187
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Дуплекс 4 комнаты в Армутлу, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Видом на Море в Проекте в Ялове, Армутлу Ялова – тихий город в Турции, расположен…
$136,545
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Квартира 3 комнаты в Армутлу, Турция
Квартира 3 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/5
Новые квартиры на берегу моря в Ялове, Армутлу Ялова – тихий и спокойный город с красивой пр…
$129,980
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Квартира 3 комнаты в Армутлу, Турция
Квартира 3 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Просторными Балконами в Ялове у Моря. Стильные квартиры в Ялове расположены в ком…
$108,333
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Дуплекс 5 комнат в Армутлу, Турция
Дуплекс 5 комнат
Армутлу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/4
Стильные квартиры у моря в Армутлу, Ялова Ялова – выгодно расположенный город в непосредстве…
$556,334
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