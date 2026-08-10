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Купить жилую недвижимость в Султанбейли, Турция

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квартиры
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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Султанбейли, Турция
Квартира 1 комната
Султанбейли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 281 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Султанбейли, Турция
Квартира 1 комната
Султанбейли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Yildizhan Sokagi, Турция
Квартира 3 комнаты
Yildizhan Sokagi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/7
$7,20 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Султанбейли, Турция
Квартира 1 комната
Султанбейли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в 3 By Concept Sitesi B Blok, Турция
Дом 3 комнаты
3 By Concept Sitesi B Blok, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/5
$6,92 млн
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Квартира 3 комнаты в 3 By Concept Sitesi B Blok, Турция
Квартира 3 комнаты
3 By Concept Sitesi B Blok, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/5
$6,92 млн
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Квартира 2 комнаты в Султанбейли, Турция
Квартира 2 комнаты
Султанбейли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
The Cer İstanbul project will set a global example in fields such as proper restoration of h…
$364,575
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Квартира 4 комнаты в Султанбейли, Турция
Квартира 4 комнаты
Султанбейли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 11
Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Тур…
$341,963
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