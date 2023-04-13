Купить квартиру на Кипре

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2 434 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 3/6 Этаж
€ 800,000
Роскошные современные апартаменты с 2 спальнями, собственным входом на пляж, расположенные в…
Студия 3 комнатыв Akrotiri, Кипр
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 141 м² 1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/5 Этаж
€ 87,455
  Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 68,310
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 5/10 Этаж
€ 98,650
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 111,123
  Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 151 м² 4/4 Этаж
€ 430,000
Резиденция № В4-А310, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатны…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 151 м² 1/4 Этаж
€ 370,000
Резиденция № В4-А010, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатны…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 117 м² 1/4 Этаж
€ 285,000
Резиденция № A011, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатные а…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 141 м² 1/5 Этаж
€ 325,000
Квартира № 102 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. Компле…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 110 м² 1/5 Этаж
€ 230,000
Квартира ВВ-А103 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. &quo…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 108 м² 1/3 Этаж
€ 240,000
Апартамент В-101 — это удобная и современная квартира с 2 спальнями в центре Пафоса в …
Квартира 1 спальняв Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1 ванных комнат 75 м² 1/3 Этаж
€ 170,000
Апартамент В-103 — это удобная и современная квартира с 1 спальней в центре Пафоса в к…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/3 Этаж
€ 63,499
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3/10 Этаж
€ 92,883
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Кипр, Кипр
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1/10 Этаж
€ 91,707
  Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
2 ванных комнат 175 м² 5/37 Этаж
€ 2,300,000
Majestically standing above the Limassol coastline, ONE is the tallest residential seafront …
Студия 1 комнатав Пафос, Кипр
Студия 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 3
€ 140,000
Апартамент В-102 — это удобная и современная квартира-студия в центре Пафоса в комплек…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Кипр, Кипр
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 213,857
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В компле…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 649,000
Это стильное жилое и коммерческое здание класса люкс предназначено для того, чтобы предложит…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 2/1 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 260 м² 2/1 Этаж
€ 2,785,000
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 372,600
Продается квартира площадью 80 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 205 м²
€ 820,000
Продается дуплекс площадью 205 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Дуплекс расположен на…
Квартира 2 спальнив Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3 Количество комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 760,000
Продается квартира площадью 123 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 162 м² 3/1 Этаж
€ 560,000
Продается квартира площадью 162 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …

Регионы с недвижимостью на продажу

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Empa
koinoteta empas
Героскипу
Пейя

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Благоприятный климат, море, архитектурные и природные достопримечательности Кипра привлекают туристов на остров практически круглый год. Въездной поток иностранцев способствует развитию рынков жилья и аренды, а потому недвижимость на Кипре пользуется спросом у зарубежных покупателей в том числе и как выгодная инвестиция.

Люди приобретают квартиры не только для жизни, но и для сдачи в аренду. Такая схема называется buy-to-let. В тот момент, когда хозяева находятся за рубежом, апартаменты сдаются в краткосрочную или длительную аренду, принося собственнику дополнительные дивиденды. Сдачей жилья, как правило, занимается управляющая компания. Часто недвижимость приобретается и исключительно под коммерческие цели.

Цены на квартиры на Кипре стартуют от €50 тыс. Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Большинство современных комплексов строятся без центрального отопления и горячего водоснабжения. Температура в квартирах поддерживается за счет кондиционирования и обогревателей, изредка — теплыми полами. Вода подогревается от солнца — специальные бочки размещены на крыше большинства комплексов. В связи с чем в холодное время года, жители вынуждены использовать бойлеры. Большинство жилых комплексов на Кипре укомплектованы бассейном.

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