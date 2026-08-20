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Квартиры в Fasoula Lemesou, Кипр

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7 объектов найдено
Квартира в Фасула, Кипр
Квартира
Фасула, Кипр
Земля для продажи в прекрасной деревне Фасулла. Это простое место выходит на деревню и идеал…
$1,00 млн
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
$1,07 млн
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 204 м²
Строящаяся трехкомнатная квартира с садом на крыше в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью…
$1,10 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Фасула, Кипр
Квартира 4 комнаты
Фасула, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл рядом с автомагистралью, Фасула, Кипр Предлагаются высококачественные в…
$782,490
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Квартира 2 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 159 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная роскошная квартира в туристической зоне - про…
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
$1,10 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в Fasoula Lemesou, Кипр

с террасой
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