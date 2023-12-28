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Квартиры в Fasoula Lemesou, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Фасула, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Фасула, Кипр
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл рядом с автомагистралью, Фасула, Кипр Предлагаются высококачественные в…
€720,000
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Параметры недвижимости в Fasoula Lemesou, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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