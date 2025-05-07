Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Pano Polemidia Community
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Pano Polemidia Community, Кипр

двухкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Pano Polemidia Community, Кипр
Квартира 1 спальня
Pano Polemidia Community, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Эта резиденция может похвастаться десятью великолепными виллами с тремя и четырьмя спальнями…
$237,489
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pano Polemidia Community, Кипр
Квартира 2 спальни
Pano Polemidia Community, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эта резиденция может похвастаться десятью великолепными виллами с тремя и четырьмя спальнями…
$480,375
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пано Полемидия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пано Полемидия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном в живописном районе, Лимассол, Кипр Предлагаются виллы, …
$227,822
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pano Polemidia Community, Кипр
Квартира 2 спальни
Pano Polemidia Community, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эта резиденция может похвастаться десятью великолепными виллами с тремя и четырьмя спальнями…
$444,752
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pano Polemidia Community, Кипр
Квартира 2 спальни
Pano Polemidia Community, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эта резиденция может похвастаться десятью великолепными виллами с тремя и четырьмя спальнями…
$426,539
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Pano Polemidia Community, Кипр
Квартира 3 спальни
Pano Polemidia Community, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
** Описание 3-комнатной квартиры в Полемидия Пано, Лимассол* * Расположенная в тихом и жела…
$384,964
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 спальни в Пано Полемидия, Кипр
Квартира 4 спальни
Пано Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта резиденция может похвастаться десятью великолепными виллами с тремя и четырьмя спальнями…
$835,598
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Pano Polemidia Community, Кипр

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти