Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lympia
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Lympia, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Лимбия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимбия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные 3-комнатные апартаменты в недавно построенном комплексе высоких стандартов, идеа…
$184,555
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lympia, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти