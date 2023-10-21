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Квартиры в Арадиппоу, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom в Livadia, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Livadia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Продается пентхаус с 2 спальнями в новом комплексе в Ливадии, Ларнака. Тихое, красивое место…
€240,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom в Livadia, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Livadia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Продается квартира в новом проекте в Ливадии, Ларнака. Двухэтажный жилой дом ( 12 квартир ) …
€174,000
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