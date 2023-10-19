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Продажа новостроек во Франции

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Жилой комплекс Vibes Resort (naturist village - Cap d'Agde)
Жилой комплекс Vibes Resort (naturist village - Cap d'Agde)
Agde, Франция
от
€280,862
Застройщик: Groupe Immobilier ANGELOTTI
Vibes Resort - это роскошная туристическая резиденция, расположенная в натуристской деревне Кап д'Агд ( Франция ). Это прекрасная возможность максимизировать стоимость ваших активов с прогнозируемой доходностью от 4 до 8% и правом на возмещение НДС*. Этот новый роскошный курорт состоит из частных квартир, бассейна и джакузи, лаундж-бара и ресторана, расположенного на террасе на крыше с захватывающим видом на море. Настоящий стимул отпустить и побаловать себя лазурным экраном. Внутренняя территория резиденции посвящена роскоши и гедонизму. На крыше Vibes Resort с видом на натуристскую деревню, Порт-Аббонн и Средиземное море находится частный остров, место, где время проходит изысканно. Выпейте коктейль в бассейне, насладитесь джакузи или лаундж-баром, отдохните в тени на широком деревянном пляже в окружении пальм ... и насладитесь мягкой южной атмосферой. Затем отправляйтесь в свои частные квартиры и наслаждайтесь высоким уровнем комфорта, которым мы хотели бы поделиться с вами. Апартаменты Vibes Resort, начиная от квартир с одной спальней и заканчивая люксами с четырьмя спальнями, предлагают тот маленький оттенок эксклюзивности, который делает их такими неотразимыми. Декорированная и дизайнерская мебель, уютный интерьер, большие объемы, охраняемая частная парковка; это все о вашем благополучии.     *Пригодность только для информационных целей и при соблюдении определенных условий. Аренда в режиме parahotel включает в себя как минимум три из следующих услуг: завтрак, регулярная уборка помещений, прачечная, служба приема гостей. Он дает право владельцу на полное возмещение 20% НДС, понесенного при приобретении актива, при условии обязательства по аренде. Как и все инвестиции, предприятия недвижимости находятся под угрозой.
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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Франции

Какие документы нужны иностранцам для приобретения нового жилья во Франции?

Иностранным лицам необходим паспорт своей страны и документ, удостоверяющий законное нахождение во Франции. Потребуется также выписка из банка с данными о счетах за последние 3 месяца и справка о зарплате за последние 3 месяца. Если у покупателя есть дополнительные доходы, нужно предъявить документ о легальности их происхождения. Все бумаги должны быть заверены нотариально и переведены на французский.

Есть ли ограничения для иностранных лиц, приобретающих недвижимость от застройщика во Франции?

Ограничения отсутствуют. Иностранцы могут приобретать любое количество домов и квартир в новостройках Франции.

Какие французские города самые популярные у покупателей новой недвижимости?

Наибольшим спросом традиционно пользуется столица страны - Париж. Здесь покупают квартиры в жилых комплексах от застройщика во Франции для личного проживания и сдачи в аренду. В список популярных городов для покупки жилья также входят Лион и Лилль. За курортной недвижимостью иностранцы чаще отправляются в Ниццу и Сен-Тропе.
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