Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Вид на море

Дома с видом на море во Франции

Канны
18
Бордо
14
Антиб
8
Метрополия Франции
359
Показать больше
18 объектов найдено
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Вилла в стиле нео-провансаль в Сен-Поль-де-Ванс - колоритном городке на Лазурном берегу Фран…
$7,60 млн
Оставить заявку
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
$3,45 млн
Оставить заявку
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Продажа виллы под реновацию в Сен-Максиме с красивым видом на море, в 100 метрах от пляжа. Ж…
$5,61 млн
Оставить заявку
OneOne
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
$11,35 млн
Оставить заявку
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Двухэтажная вилла в стиле бель эпок, с красивыми видами на море, общей площадью 450 кв.м., о…
$4,10 млн
Оставить заявку
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Имение под реновацию на возвышенностях Вильфранш-сюр-мер с красивым видом на море, бухту Вил…
$2,22 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Ницца, Франция
Вилла 7 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 368 м²
НИЦЦА - Мон Борон Очень красивая современная вилла, построенная в 2014 году, площадью около …
$5,80 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Дом 5 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40 млн
Оставить заявку
Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Только для любителей природы! В самом красивом и эксклюзивном районе Французской Ривьеры, ве…
$1,54 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Ницца, Франция
Дом 10 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 10
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Ла-Тюрби, Франция
Вилла 4 комнаты
Ла-Тюрби, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
На границе с Монако, в райском уголке голубого залива. Редкая жемчужина! Это могло бы быть о…
$1,23 млн
Оставить заявку
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Дом 6 комнат
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 5
В воротах Монако мы предлагаем вам жить в этом великолепном современном доме. полностью отр…
$3,25 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ницца, Франция
Дом 7 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в Domaine Mougins.  Комнаты: 5 - Жилая площадь: 171 м2. Площад…
$2,49 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Антиб, Франция
Дом 6 комнат
Антиб, Франция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 236 м²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости во Франции

виллы
замки
особняки

Параметры недвижимости во Франции

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти