«Галерея Упиша» административно- жилой комплекс с помещениями бюро, который состоит из двух 6 этажных зданий.
Они между собой объединяют двор и закрытую галерею, в которой размещены удобные бюро, но в верхнем этаже здания находятся комфортабельные квартиры. Здания проектные по требованию самых модных технологий.
Лифт в каждом корпусе(KONE); система холододоставки; вентиляция;
круглосуточная охрана, и сигнализация пожарной безопасности с выходом на пульт сторожа; система доступа. "Галерея Упиша" находится в деловом отделе города, в самом в центре Риги, между центральными магистралями города, недалеко от Центральной станции железной дороги, Островного моста, торговыми центрами Origo и Stockmann и радующими глаз культурно-историческими объектами. Пять минут прогулки и Вы уже - в Верманском в саду, в кинотеатре Coca Cola Plaza либо в Латвийской Национальной опере. Архитектура старой Риги, ее театры и музеи, рестораны и кафе не оставят равнодушным ни одного, особенно, если это в пяти минутах ходьбы от Вашей работы.
Параметры объекта
Год сдачи
2008
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Jaunā Teika – крупнейший современный бизнес-центр в Латвии. Четыре офисных здания – Valters, Ausma, Teodors и Henrihs, которые дополняются хорошо продуманной и специально адаптированной инфраструктурой, чтобы люди, которые здесь работают, ежедневно чувствовали себя хорошо. Не случайно нас выбирают такие международные компании, как Norwegian Air, Bombardier, Nokia, TIETO и другие.
В нашем новом офисном здании Henrihs предлагается широкий выбор офисных помещений площадью от 300 до 1500 м2.
Сегодня на ул. Кр. Валдемара 33 расположен современный комплекс жилых квартир и офисных помещений общей площадью 12 000 кв. м. В 2012 году было отмечено столетие с начала строительства комплекса. Доходный дом, построенный в югендстиле и внесенный в список охраняемых государством памятников культуры, находится в самом сердце оживленной столицы и приспособлен для деловых нужд. Именно поэтому основную часть здания занимают офисные помещения.
Удачное расположение, класический стиль, от привлекательно простого до оригинально изысканого - всё это можно сказать о доме Сколас 9.
Офисные помещения площадью от 50 до 140 м2 расположены на нижних этажах и имеют различные планировки и разнообразный стиль отделки. Домофон, сигнализация, встроиная кухня с техникой, интернет и телефонные линии все для вашего комфорта и работы. Квартиры расположены на верхних этажах площадью от 50 до 160 кв.м., автономное отопление, телевидение, интернет, сигнализация, кухня с встроенной техникой, подогрев пола в ванной. По индивидуальному заказу возможна полная, либо частичная мебелировка. Некоторые квартиры оборудованны кондиционером. Имеются так же апартаменты с эксклюзивным ремонтом: паркет, встроенная мебель из настоящего дерева, просторная кухня с техникой, террассы, а так же оснощены сауной, джакузи, камином, подогревом пола в ванной.