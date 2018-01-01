Недвижимость Mērsraga 9

Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению.
И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах.
В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы:
- ремонт фасада;
- ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери;
- реставрация деревянной наружной двери здания;
- установка новой электропроводки до квартир;
- установка оптического интернета в квартирах;
- замена стояков водоснабжения и канализации;
- строительство складских помещений в подвале;
- благоустройство.
Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды.
Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара.
Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.
Параметры объекта
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Новый дом на Стабу,100
Стабу,100 расположен в тихом, живописном уголке центра Риги. Дом выделяют каркас из монолитного бетона, высокие показатели энергоэффективности и стильный современный дизайн со стеклянным эркером, лоджиями и панелями из декоративного бетона в виде брызгов шампанского.
Цены от 1 580 евро/м². Гибкие условия сделки - предлагаем рассрочку или скидку. Оплачиваем оценку для банка.
Дополнительная информация
Здание имеет семь этажей, 33 квартиры и два коммерческих помещения общей площадью 243м². Установлен лифт. Начиная с 4 этажа открываются красивые виды на Старый город. С другой стороны - романтический вид на крыши исторического центра Риги.
В проекте предусмотрены уютные одно-, двух-, трех-, и четырёх- комнатные квартиры площадью от 41 до 131м². Трехкамерные стеклопакеты в окнах эффективно сохраняют тепло и предохраняют от шума. Все квартиры с полной внутренней отделкой. Максимально используются натуральные материалы. В ванных подогреваемые полы, сантехника известных брендов. проведён интернет.
Для комфорта жильцов предусмотрена электронная система учета коммунальных услуг.
Внутренний двор имеет ограждение, хорошо освещен и озеленен. На благоустроенной территории оборудована детская игровая площадка, парковочные места для автомобилей и велопарковка.
Строительство дома начато летом 2018 года.
“Тейка” ограничена в перспективах своего развития, потому что плотно застроена и возможности застройки новых квартир значительно ограничены. Строительство Тейки сочетает в себе гармонию жизни в частных и многоквартирных домах с начала 19 века. Это прекрасная возможность стать частью этой уникальной части города.
“Zālīša iela 6”- это новый проект, сочетающий в себе часть исторического здания и новое здание. Историческая часть дома была построена в 1934 году, а в 2016 году капитальный ремонт здания был полностью завершен, в результате чего были созданы 4 гармоничные квартиры разной площади и планировки. Новостройка построена и сдана в 2020 году на 6 квартир. Всего в проекте 10 квартир. У проекта своя, разграниченная прилегающая территория.
“Будь своим хозяином тепла” Каждая квартира имеет свой индивидуальный котел. В новостройке во всех квартирах полы с подогревом. Реализация проекта предназначена для людей, которые будут в нем жить.
Объект состоит из:
№ 1 реконструированный довоенный дом (4 квартиры)
№ 2 Новостройка (6 квартир)
№ 3 Закрытые навесы
Мы продаем квартиры от 1 до 3 комнат в полностью отремонтированном здании в центре Риги. Доступно квартиры от 24 м2 до 116 м2.
Юридический статус - собственность на квартиру. Земля - в частной собственности.
Отопление - новая, местная газовая котельная.
Индивидуальные счетчики для воды, электричества и отопления.
Каждая квартира имеет установленную систему домофона.
Высокоскоростное подключение к интернету.
Все здание было дополнительно утеплено, а окна заменены.
Все системы связи - внешние и внутренние инженерные сети, полностью заменены.
Квартиры предлагаются с полной отделкой, качественной сантехникой, мебелью и бытовой техникой на кухне и встроенными шкафами.
Закрытая территория с дистанционно управляемыми воротами и видеонаблюдением по периметру.
Парковка для велосипедов во дворе.
Возможно приобрести парковочное место во дворе здания за дополнительную плату.
Парковка на улице бесплатная.