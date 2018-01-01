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Недвижимость Mērsraga 9

Рига, Латвия
от
€71,606
;
12
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О комплексе

Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах. В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы: - ремонт фасада; - ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери; - реставрация деревянной наружной двери здания; - установка новой электропроводки до квартир; - установка оптического интернета в квартирах; - замена стояков водоснабжения и канализации; - строительство складских помещений в подвале; - благоустройство. Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды. Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара. Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.
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Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Mērsraga 9
Рига, Латвия
от
€71,606
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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