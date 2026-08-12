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Новостройки в Olaines pagasts, Латвия

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Коммерция Dommo Park
Коммерция Dommo Park
Коммерция Dommo Park
Коммерция Dommo Park
Коммерция Dommo Park
Olaines pagasts, Латвия
от
$90,629
Год сдачи 2007
55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой. ЛОГИСТИКА Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных …
Агентство
REALAT real estate
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