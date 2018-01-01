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Северные ворота

Рига, Латвия
от
€432
;
13
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О комплексе

В проекте «Северные ворота» находятся бюро высокого класса –для компаний высокого класса. Бизнес-центр «Северные ворота»комплекс бюро первого класса, который состоит из двух зданий – на улице Бривибас 149 и 151. «Северные ворота» соответствуют всем тем требованиям,которые обычно выдвигают ведущие предприятия по отношению к помещениям бюро и это: *Модные технологии и коммуникации *Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения *Подземная автостоянка и стоянка на против здания *Система кондиционирования воздуха *Замечательная звукоизоляция *Просторный атриум со стеклянной крышей *Замечательный вид из окна *Нахождение в центре города *Свободная планировка помещений,конфигурация помещений бюро соответственно пожеланиям клиента *Свободный доступ на личном и общественном транспорте *Профессиональное общее ведение хозяйства и управление зданием *Цена соответствующая качеству здания Комплекс "Baltais vējš"(Белый ветер) находится на углу улиц Бривибас и Уесу, в самом бизнесцентре района Риги и только в 10 минутах поездки от старой Риги. До здания возможно удобно и легко добраться как на частном, так и на общественной транспорте.
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Год сдачи
Год сдачи
2006
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Северные ворота
Рига, Латвия
от
€432
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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€480
Агентство: REALAT real estate
STATS Group восстанавливает исторические стены квартала VEF, чтобы создать удобные и современные пространства со своей уникальной аурой. Здесь благоустроенная территория, парковочные места, широкие возможности общественного транспорта и формируется коммуна жителей квартала ВЭФ со своими традициями. Именно необычная обстановка и отличное расположение-это то, что больше всего ценят наши уже существующие арендаторы. Свое реальное место здесь можно найти в офисах, магазинах,ресторанах, выставочных залах.
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Рига, Латвия
от
€1,470
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»; Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия; Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте; Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы; К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву; Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24); В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др. Техническая характеристика здания: Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки; Возможность расширения арендуемой площади; Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины; Два скоростных лифта; Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон; Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений; Кухонная зона и серверная на каждом этаже; Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии; Оптический Интернет TELIA; Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни; Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис; Охранная сигнализация на каждом этаже; Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.
Бизнес-центр DEGLAVA BIROJI
Бизнес-центр DEGLAVA BIROJI
Рига, Латвия
от
€69,000
Агентство: REALAT real estate
Одним из самых важных преимуществ Deglava biroji является его превосходное расположение — он расположен в тихом и зеленом районе, до которого в то же время легко добраться как на общественном, так и на частном транспорте. Для удобства арендаторов и их посетителей предусмотрена большая автостоянка на 100 мест. Арендаторы пользуются бесплатным доступом в конференц зал помещения. Здание предлагает офисные помещения класса В общей площадью 4600 квадратных метров, расположенные на семи этажах, соединенных лифтом. В отеле 97 офисов и пять складов, все с современной планировкой и оснащением. В здании установлены алюминиевые окна, усовершенствованная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также высококлассные службы безопасности. Комфорт наших арендаторов является нашим высшим приоритетом, именно поэтому мы сами обеспечиваем ежедневное обслуживание Deglava biroji.
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