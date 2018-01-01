В проекте «Северные ворота» находятся бюро высокого класса –для компаний высокого класса.
Бизнес-центр «Северные ворота»комплекс бюро первого класса, который состоит из двух зданий – на улице Бривибас 149 и 151. «Северные ворота» соответствуют всем тем требованиям,которые обычно выдвигают ведущие предприятия по отношению к помещениям бюро и это:
*Модные технологии и коммуникации
*Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения
*Подземная автостоянка и стоянка на против здания
*Система кондиционирования воздуха
*Замечательная звукоизоляция
*Просторный атриум со стеклянной крышей
*Замечательный вид из окна
*Нахождение в центре города
*Свободная планировка помещений,конфигурация помещений бюро соответственно пожеланиям клиента
*Свободный доступ на личном и общественном транспорте
*Профессиональное общее ведение хозяйства и управление зданием
*Цена соответствующая качеству здания
Комплекс "Baltais vējš"(Белый ветер) находится на углу улиц Бривибас и Уесу, в самом бизнесцентре района Риги и только в 10 минутах поездки от старой Риги. До здания возможно удобно и легко добраться как на частном, так и на общественной транспорте.
Параметры объекта
Год сдачи
2006
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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STATS Group восстанавливает исторические стены квартала VEF, чтобы создать удобные и современные пространства со своей уникальной аурой. Здесь благоустроенная территория, парковочные места, широкие возможности общественного транспорта и формируется коммуна жителей квартала ВЭФ со своими традициями. Именно необычная обстановка и отличное расположение-это то, что больше всего ценят наши уже существующие арендаторы. Свое реальное место здесь можно найти в офисах, магазинах,ресторанах, выставочных залах.
Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»;
Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия;
Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте;
Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы;
К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву;
Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24);
В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др.
Техническая характеристика здания:
Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки;
Возможность расширения арендуемой площади;
Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины;
Два скоростных лифта;
Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон;
Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений;
Кухонная зона и серверная на каждом этаже;
Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии;
Оптический Интернет TELIA;
Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни;
Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис;
Охранная сигнализация на каждом этаже;
Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.
Одним из самых важных преимуществ Deglava biroji является его превосходное расположение — он расположен в тихом и зеленом районе, до которого в то же время легко добраться как на общественном, так и на частном транспорте. Для удобства арендаторов и их посетителей предусмотрена большая автостоянка на 100 мест.
Арендаторы пользуются бесплатным доступом в конференц зал помещения. Здание предлагает офисные помещения класса В общей площадью 4600 квадратных метров, расположенные на семи этажах, соединенных лифтом. В отеле 97 офисов и пять складов, все с современной планировкой и оснащением. В здании установлены алюминиевые окна, усовершенствованная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также высококлассные службы безопасности. Комфорт наших арендаторов является нашим высшим приоритетом, именно поэтому мы сами обеспечиваем ежедневное обслуживание Deglava biroji.