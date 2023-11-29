Новостройки в Юрмале, Латвия

  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Юрмала

Продажа новостроек в Юрмале

Salaspils pagasts
3
Гаркалнский край
2
Кекава
2
Земгале
1
Олайнский край
1
Бабитский край
1
Saulkrastu novads
1
kekavas pagasts
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Jurmala Park House
Jurmala Park House
Юрмала, Латвия
от
€198,750
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Jurmala Park House - современный дом в самом сердце Юрмалы. Напротив находится лесопарк Дзинтари, а в 10 минутах ходьбы - концертный зал Дзинтари и пляж. Светлые, просторные квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Установлены напольные радиаторы и кондиционеры. Охраняемая территория, есть парковка. Есть видеонаблюдение. На первом этаже для всех жильцов есть бесплатный тренажерный зал. На верхнем этаже есть общая терраса с шезлонгами и прекрасным видом на деревья и море.
SKY GARDEN
SKY GARDEN
Юрмала, Латвия
от
€121,000
Сдача в: 2014
Агентство: REALAT real estate
В тихой части города Юрмала – проспект Асару 53, Асари – в живописном уголке, окружённым берёзами и соснами, строится первый многоквартирный дом в комплексе „SKY GARDEN”, который станет настоящим домом для 48 семей. Зеленый, уютный и современный проект „SKY GARDEN” будет удобным, комфортабельным домом с продуманной, эргономичной планировкой квартир, встроенной подземной автостоянкой, где у каждой квартиры будет место для парковки двух велосипедов, прекрасным садом на крыше и закрытым, благоустроенным двором с детской игровой площадкой. В строительстве дома использованы натуральные и экологические материалы и энергоэффективные технологии. К каждой квартире на первом этаже будет пристроена терраса, с которой можно будет попасть на территорию дома, не используя лестничную площадку. Квартиры на втором этаже будут иметь просторные и светлые балконы, а владельцы квартир на третьем этаже смогут использовать зеленую зону на крыше – солнечную террасу, где можно будет не только отдохнуть, а также вырастить то, что каждому по нраву – овощи, зелень, цветы или траву. Зеленый сад на крыше играет роль объединяющего мотива, создавая единство многоквартирного дома с окружающей природой и давая возможность всем обитателям дома на трех крышных террасах устраивать небольшие, оригинальные частные вечеринки. Для удобства жителей и для общего пользования на крыше будут дополнительно предусмотрены три места для гриля, оборудованные каминами, небольшой кухонкой и санузлом, чтобы хозяева и их гости чувствовали себя максимально свободно и комфортно. Разработчики SKY GARDEN, думая о жителях комплекса и о ближайших соседях, а также о других отдыхающих, планируют арендовать и модернизировать от Юрмальского городского самоуправления зону для отдыха между улицами Гайдас и Вею. Для получения дополнительной информации, планы и все остальные позвоните или напишите.
Summer House
Summer House
Юрмала, Латвия
от
€119,000
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел.. Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвижимости в Юрмале может стать реальностью. При выборе недвижимости в Юрмале необходимо учитывать 3 важных фактора: местоположение, площадь и цена. Именно в проекте «Summer House», соотношение этих факторов, лучшее на рынке недвижимости Юрмалы. Дополнительная информация: Summer House расположен в тихом, но в то же самое время, центральном месте - на проспекте Дзинтару 48. Тут есть все, что бы наслаждаться жизнью в Юрмале: в 100 шагах от проекта находится чистый, покрытый белым песком пляж Дзинтари и вечнозеленый сосновый парк для спокойных прогулок на свежем воздухе. Каждый раз открывая окно, вы будете дышать ароматом соснового леса и моря. Выбирая в каком корпусе жить, вы можете выбрать тот, который ближе к морю или с видом на сосновый парк. Изначально Юрмала создавалась как престижный жилой район для
Realting.com
Перейти
Pine Wood APARTMETS
Pine Wood APARTMETS
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
PINEWOOD Apartments Жилой проект PineWood Apartments расположен в нескольких минутах ходьбы от чистого песчаного пляжа. Он включает всего 30 апартаментов и был специально разработан для тех, кто ценит тишину и комфорт Юрмалы. Для приятного времяпрепровождения с семьёй, друзьями или просто наедине с природой, в проекте предусмотрены садики на первом этаже, балконы на втором и просторные террасы на крыше для квартир на третьем. Исторический особняк, расположенный на участке — образец классической юрмальской архитектуры — гармонично включён в проект современных домов со светлыми и уютными апартаментами. Архитектура При разработке проекта PineWood Apartments перед архитекторами бюро MARK ARHITEKTI стояла задача не только интегрировать проект в общую картину невысоких юрмальских строений и соснового леса, но и создать экологически эффективный комплекс, отвечающий требованиям современной семьи. Для проекта был выбран лаконичный, гармонирующий с окружающей средой стиль. Исторический особняк на участке подлежит реконструкции, предусматривающей бережное сохранение его первоначального образа с использованием современных элементов.
THE PEARL
THE PEARL
Юрмала, Латвия
от
€191,000
Сдача в: 2015
Агентство: REALAT real estate
Чашка утреннего кофе на залитой солнцем террасе, запах сосен, свежий бриз озера… Самую большую радость мы часто находим в простейших вещах. Комплекс состоит из трёх резиденций. В доме — 65 элитных апартаментов площадью от 68 до 240 кв. метров, 65 подземных и 30 гостевых автостоянок. Квартиры предлагаются с полной отделкой 3-х видов, с возможностью использовать услуги дизайнера для дальнейшей меблировки и оборудования квартиры. Внутренняя отделка и обустройство квартир будет выполнено в соответствии с высочайшими стандартами качества элитного жилья. В апартаментах возможно установить камин, а также оборудовать бассейн или джакузи на частной террасе. Для Вашего комфорта предлагается: • частная пристань для яхт, собственная марина • благоустроенный пляж • детская игровая площадка • общая терраса на крыше с зонами отдыха • аренда катеров, яхт, вейков • аренда лодок, снастей • боут-сервис (обслуживание яхт и катеров) • прогулочные дорожки • освещение фасада и территории • гостевые автостоянки
Villa Milia
Villa Milia
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Villa Milia Jurmala Дополнительная информация Концепция Связь поколений, связь времен, память о великих людях, вершивших свою историю жизни и оставивших вклад в истории города, страны и мира. Это то, что важно сохранить в памяти, в жизни и передать это важное дальше по эстафете поколений. Ностальгия по великому времени Латвии начала 20 века с ее экономическим ростом и прекрасными, светлыми людьми, жившими в то время. Людьми, для которых слова: «я делаю это для своей Родины!» были не пустым звуком. Так возникла идея создать новое прочтение знаменитой Villa Benjamina и посвятить его великой женщине Эмилии Беньямин – хозяйке Villa Milia. Архитектура Архитектура и интерьеры холлов – творение звезды латвийского дизайна Зане Тетере – современная, монументальная и при этом по-юрмальски легкая и открытая. Архитектор проекта Зане Тетере обладает своим узнаваемым, современным, легким и при этом неожиданно убедительным и монументальным стилем, с акцентом на форме и особым вниманием к деталям. Архитектурная концепция – изящная, артистичная смесь последнего великого стиля – утонченного ар-деко и популярного в Юрмале 30-х годов прошлого века лаконичного функционализма. При проектировании проекта использовались новейшие технологии, самые качественные и натуральные строительные и отделочные материалы: ценные породы дерева и мрамор в отделке, кованые детали на фасаде. Центральная ось всей композиции – одинокий бонсай – прямо перед главным входом. Его элегантность подчеркивает двойная арка, словно «врата времени», обрамляющая проход к зданию. Девятиметровый дверной проем выполнен из особой термически обработанной японской сосны. Все тонкие переливы цвета, игру полутонов создают два основных материала фасада – благородный гранит цвета песчаного юрмальского пляжа и два вида мелкой стеклянной мозаики: такой же кремово-золотистой и серо-голубой, как прохладная балтийская волна. Легкости и эффектного блеска зданию придает специальная фасетная резьба на стеклянных панелях, которые ограждают балконы. Перед входом бежит, окутывает мягким звуком падающей воды, успокаивает и настраивает на философский лад маленький водопад. Если верить мудрому многовековому учению фен-шуй, падающая, «притекающая» вода приносит в дом благополучие и богатство. Интерьер Внутренняя отделка общественных помещений Villa Milia – так же выполнена с использованием редких, дорогих материалов. В помещениях холла это серебристый травертин, который иногда еще называют «молодым мрамором». На его светлом, нежном фоне ошеломляюще эффектно выделяются двери (высота входных проемов в апартаментах – 2,4 метра) и панели из цирикота, редкой, очень прочной древесины, которая отличается поразительно богатым узором. Множественность источников света от эффектной люстры до мягкой подсветки стен и номеров квартир делает предметы и детали объемными, раздвигает пространство. Расположение Месторасположение проекта – это основная составляющая любого проекта недвижимости и у Villa Milia оно особое. Villa Milia расположена по адресу: Латвия, Юрмала, проспект Дзинтару 21. Проспект Дзинтару – «золотая миля», район эксклюзивных частных вилл и элитных жилых домов - новостроек. Застройка класса люкс создает особую социальную среду: безопасность, спокойствие, респектабельность. Проспект Дзинтару – это самый центр Юрмалы, в то же время Проект находится в первой линии, в стороне от суеты. Только дюнная зона в 100 метров отделяет территорию проекта от моря. Прогулка к морю занимает всего минуту, в 3 минутах ходьбы легендарный Юрмальский парк. По соседству расположен ресторан при гостинице «Light House», в 5 минутах – концертный зал «Дзинтари» и центральная пешеходная улица Йомас. В 10 минутах езды находится самый крупный в Юрмале торговый центр с супермаркетом “Rimi” и аквапарк “Livu”. Описание Не идти на компромисс, не выбирать красота или качество, инфраструктура или уединение, современные технологии или уют - идеальный проект, именно таким мы задумали Villa Milia. Клубный проект Villa Milia (всего 15 квартир) – это образец коллекционной недвижимости, такие проекты вне конкуренции, вне рынка, они всегда востребованы и всегда в цене. Покупая апартаменты в Villa Milia, собственник вступает в клуб «LEGEND.» и пользуется всеми привилегиями и опциями инфраструктуры квартала: SPА с залом для кардио-тренировок, занятием пилатес и йогой, ресторан Memories и пляж Legend.Beach. Villa Milia позиционируется как продолжение квартала LEGEND., с той же философией, концепцией и требованиям к качеству. В доме всего три (!) этажа, в отличие от обычных для юрмальских новостроек. За счет этого высота потолков на первых двух этажах составляет 3, 50 метра, а на последнем, третьем – 3,80 м. Изначальный проект предусматривает 15 квартир, хотя потенциальные владельцы на раннем этапе строительства могу воспользоваться возможностью и, объединив квартиры, провести перепланировку. Опция для квартир первого этажа – возможность распоряжаться прилегающей территорией площадью от 50 до 150 метров, в свою очередь, преимущество пентхаузов -- крыша с маркизой, позволяющая предаваться отдыху на природе, практически не выходя из дома.
RĪGAS 51
RĪGAS 51
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
В самом центре Юрмалы – Дзинтари, улица Ригас 51 - в живописном тихом уголке среди сосен и елей, сдается в эксплуатацию эксклюзивный жилой комплекс RIGAS 51,в котором ждут своих жильцов 36 уютных квартир и обособленный дом. Дополнительная информация Пешая прогулка до моря (песчаный пляж Дзинтари) занимает около десяти минут. Территория комплекса граничит с дендрологическим парком Булдури, по тенистым аллеям которого можно совершать пешеходные и велосипедные прогулки. Всего в нескольких минутах ходьбы от RIGAS 51 находятся знаменитый концертный зал Дзинтари, оживленный променад Йомас, крупнейший в Прибалтике аквапарк Livu, СПА-комплекс Baltic Beach, теннисные корты Conсept, супермаркет Rimi, многочисленные магазины и рынок экопродуктов, а так же популярные кафе и рестораны. Для выбора покупателям предлагаются двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой общей площадью от 49,6 до 82,3 м2, а также обособленный трехэтажный дом площадью 152,5 м2. Для каждой квартиры предусмотрено место на подземной стоянке и бокс для хранения вещей. При сооружении RIGAS 51 использованы высококачественные натуральные, материалы (дерево, стекло, металл, керамика, камень) и энергоэффективные технологии. Плита основания, фундамент, перекрытия, лестничные марши, несущие стены и колонны –монолитный железобетон. Наружные стены – фибоблоки, утепленные каменной ватой, что обеспечивает необходимую теплоизоляцию дома.Здание имеет сертификат энергоэффективности, подтверждающий низкие потери тепла. Фасад декорирован каменными панелями и доской из сибирской лиственницы.Межкомнатные перегородки – фибоблоки, штукатуреные по системе Knauf. Такое решение обеспечивает хорошую звукоизоляцию в комнатах. Потолки – регипс. Окрашены качественной краской фирмы Becker. Высота потолков – 2,8 м. В санузлах полы с подогревом, установлена сантехника Hansgrohe и фаянс Villeroy&Boch. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями. Наружные двери в квартиры–деревянные, шпонированные дубом оборудованные безопасным замком с универсальным ключом.Межкомнатные двери имеют встроенные петли и магнитный замок. Окна и наружные двери изготовлены из алюминиевых конструкций системы Schuco с двойными стеклопакетами и солнцезащитным покрытием. Для обустройства террас и балконов использован настил из композитного материала Франция, ограждение из тонированного стекла и перила из нержавеющей стали. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями Дом оборудован двумя бесшумными лифтами фирмы KONE, имеющими выход в паркинг. В соответствии с правилами доступности среды в подъездах установлен пандус. Подземный паркинг оснащен системой принудительного удаления выхлопных газов и вентиляционной системой дымоудаления при пожаре. Отопление дома и круглосуточную подачу горячей воды в квартиры обеспечивают три конденсатных котла Buderus. В квартирах установлены радиаторы Purmo, а комнаты с панорамными окнами оборудованы инсталлированными в пол радиаторами Zehnder. Все тепловые приборы имеют индивидуальное регулирование, что позволяет выбрать приемлемый уровень температуры в каждом помещении. Ванные комнаты имеют полы с электрическим подогревом. Микроклимат в квартирах обеспечивают система централизованной принудительной вентиляции с рекуперацией воздуха и индивидуальный двухсплитовый кондиционер Samsung. Электроснабжение – 25 kW на каждую квартиру. Обеспечена противомолниевая защита, заземление и защита от перенапряжения. В каждую квартиру подан оптический кабель для подключения телефона и интернета. Высокоскоростной интернет (4G) обеспечивается провайдером Lattelecom. Все квартиры имеют индивидуальные приборы учета потребления электричества, горячей и холодной воды, тепла. Спокойное и комфортное проживание обеспечено камерами видеонаблюдения, которые установлены по периметру участка, на фасаде здания, в подземном паркинге и на автостоянке. Двери в подъезды дополнительно оборудованы домофоном с видеокамерой. Искусно созданный ландшафтный дизайн прилегающей территории даёт эстетическое и моральное удовлетворение. Обустроена детская площадка. Фасад дома и прилегающая территория освещены декоративной подсветкой. Уникальное расположение, выдержанная архитектура, высокое качество применяемых материалов и технологий, а так же широкий спектр предоставляемых услуг – главные элементы, делающие жизнь, работу и отдых в RIGAS 51 особенно престижным и комфортным.
Realting.com
Перейти