Новостройки в Юрмале, Латвия

Юрмала, Латвия

Villa Milia Jurmala Дополнительная информация Концепция Связь поколений, связь времен, память о великих людях, вершивших свою историю жизни и оставивших вклад в истории города, страны и мира. Это то, что важно сохранить в памяти, в жизни и передать это важное дальше по эстафете поколений. Н…