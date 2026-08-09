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Новостройки в Юрмале, Латвия

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Рига
143
Marupes novads
12
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Коммерция RĪGAS 51
Коммерция RĪGAS 51
Коммерция RĪGAS 51
Коммерция RĪGAS 51
Коммерция RĪGAS 51
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Коммерция RĪGAS 51
Юрмала, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2018
В самом центре Юрмалы – Дзинтари, улица Ригас 51 - в живописном тихом уголке среди сосен и елей, сдается в эксплуатацию эксклюзивный жилой комплекс RIGAS 51,в котором ждут своих жильцов 36 уютных квартир и обособленный дом. Дополнительная информация Пешая прогулка до моря (песчаный пляж Дзин…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Villa Milia
Коммерция Villa Milia
Коммерция Villa Milia
Коммерция Villa Milia
Коммерция Villa Milia
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Коммерция Villa Milia
Юрмала, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Villa Milia Jurmala Дополнительная информация Концепция Связь поколений, связь времен, память о великих людях, вершивших свою историю жизни и оставивших вклад в истории города, страны и мира. Это то, что важно сохранить в памяти, в жизни и передать это важное дальше по эстафете поколений. Н…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Jurmala Park House
Коммерция Jurmala Park House
Коммерция Jurmala Park House
Коммерция Jurmala Park House
Коммерция Jurmala Park House
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Коммерция Jurmala Park House
Юрмала, Латвия
от
$233,961
Год сдачи 2019
Jurmala Park House - современный дом в самом сердце Юрмалы. Напротив находится лесопарк Дзинтари, а в 10 минутах ходьбы - концертный зал Дзинтари и пляж. Светлые, просторные квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Установлены напольные радиаторы и кондиционеры. Охраняемая территория, есть…
Агентство
REALAT real estate
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TekceTekce
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Коммерция Pine Wood APARTMETS
Юрмала, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2019
PINEWOOD Apartments Жилой проект PineWood Apartments расположен в нескольких минутах ходьбы от чистого песчаного пляжа. Он включает всего 30 апартаментов и был специально разработан для тех, кто ценит тишину и комфорт Юрмалы. Для приятного времяпрепровождения с семьёй, друзьями или просто н…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Dubultu Breeze
Коммерция Dubultu Breeze
Коммерция Dubultu Breeze
Коммерция Dubultu Breeze
Коммерция Dubultu Breeze
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Коммерция Dubultu Breeze
Юрмала, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Продается современная, полностью отремонтированная 2-комнатная квартира в Юрмале, на улице Слокас 55A. Квартира расположена в хорошо ухоженном доме и продается с белой отделкой, что позволяет новым владельцам оформить интерьер по своему усмотрению. Дом полностью отремонтирован, утеплен фасад…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Summer House
Коммерция Summer House
Коммерция Summer House
Коммерция Summer House
Коммерция Summer House
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Коммерция Summer House
Юрмала, Латвия
от
$138,267
Год сдачи 2020
Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел.. Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвиж…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция SKY GARDEN
Коммерция SKY GARDEN
Коммерция SKY GARDEN
Коммерция SKY GARDEN
Коммерция SKY GARDEN
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Коммерция SKY GARDEN
Юрмала, Латвия
от
$126,630
Год сдачи 2014
В тихой части города Юрмала – проспект Асару 53, Асари – в живописном уголке, окружённым берёзами и соснами, строится первый многоквартирный дом в комплексе „SKY GARDEN”, который станет настоящим домом для 48 семей. Зеленый, уютный и современный проект „SKY GARDEN” будет удобным, комфортабе…
Агентство
REALAT real estate
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