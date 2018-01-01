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Недвижимость Charlotte Residence

Рига, Латвия
от
€178,000
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О комплексе

В самом сердце Риги, в ее Тихом центре, по улице Видус 5, по соседству с так называемым Дворянским Гнездом, построен новый уникальный жилой дом – образец архитектуры ХХI века, который прекрасно вписывается в окружающую среду. Шикарный глянцевый фасад в сочетании с гранитом на уровне первого этажа овладевает вниманием даже самых требовательных покупателей. Это единственное современное здание в этой части Тихого центра и одна из немногих новостроек в историческом районе города. Уникальное аристократичное здание возвышается на историческом месте – в 1868 году здесь был построен величественный деревянный особняк, принадлежавший курляндской баронессе Шарлотте Мирбах. Отсюда и произошло название апартаментов – Charlotte Residence. ОЧАРОВАНИЕ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА ДЛЯ ИЗЫСКАННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Современный, изысканный интерьер приятно удивит и порадует Вас. Большие, гладкие поверхности и лаконичные формы в сочетании с линиями и графикой, присущей рубежу 19-го и 20-го веков, создают пространство с особым, незабываемым настроением. Отдельные элементы ненавязчиво напоминают об исторической ценности места расположения и подчеркивают неповторимую архитектуру Charlotte Residence. В одном случае это извилистые формы Art Nouveau – мотивы природы и плавные линии задают лейтмотив мебели, светильникам и элементам отделки стен. В другом исполнении это более мужское, конструктивное решение, в котором доминируют плоскости и изящные геометрические линии. Если Вы предпочитаете активное, творческое решение интерьера, Вам, вероятно, понравятся актуальные тенденции итальянского интерьера с характерными ему инновациями и яркими акцентами и декорами. В свою очередь, более спокойное оформление выберут поклонники французского дизайна, по достоинству оценив элегантные нейтральные цветовые гаммы и отделку из натуральных материалов и ткани. Таким образом, интерьер Вашей квартиры может быть реализован в четырех различных исполнениях, разработанных художниками двух ведущих латвийских дизайнерских компаний. ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОМФОРТ Жители Charlotte Residence ежедневно смогут наслаждаться комфортом самого высокого уровня, что обеспечит автоматизация и использование высокотехнологичных устройств. Система «умного дома» (англ. smart home) обеспечивает безопасность, комфорт и ресурсосбережение каждой квартиры. Она предоставляет возможность не только считывать в интернете все данные о содержании и управлении квартирой, но и удаленно менять параметры энергоконтроля и задавать суточный режим. Возвращаясь из дальней поездки, даже в прохладный день дома Вас будет ожидать уют и тепло. Пятнадцать квартир шестиэтажной резиденции будут доступны новым владельцам уже в конце 2014 года, и каждый из Вас может уже сейчас сам выбрать индивидуальное решение планировки и отделки своей квартиры и поучаствовать в создании дома своей мечты. ВАШ НОВЫЙ ДОМ – CHARLOTTE RESIDENCE – УЖЕ ЖДЕТ ВАС!
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Год сдачи
Год сдачи
2014
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Charlotte Residence
Рига, Латвия
от
€178,000
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