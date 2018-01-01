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Недвижимость Jaunlazdu mājas

kekavas pagasts, Латвия
от
€560
;
8
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О комплексе

СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ЗЕЛЕНАЯ ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ПРИГОРОДЕ. НОВЫЙ ПРОЕКТ В ЯУНЛАЗДАС – МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! Полная отделка Квартиры в новых проектах предлагаются с полной внутренней отделкой и оборудованной кухней. Ваш новый дом готов встретить Вас! Для Вашего удобства новый проект оснащен наземными и подземными стояночными местами. Новые проекты в Яунлаздас – это приятная и удобная среда для молодых семей. Игровая площадка – это такое место, где звучит громкий детский смех и наслаждаются спокойным отдыхом родители или бабушки и дедушки. Катание на велосипеде по освещенным дорожкам или захватывающий матч с друзьями на баскетбольной площадке – новый проект в Яунлаздас предоставляет возможности для занятий спортом у самого дома. Каждая новостройка имеет тщательно продуманную планировку, потому что в квартирах имеются встроенные складские помещения, в которых на свое усмотрение можно хранить велосипеды, оборудовать встроенные шкафы, или которые можно использовать для других нужд. На террасах, имеющихся в квартирах, можно на свежем воздухе пить утренний кофе или принимать солнечные ванны, одновременно наслаждаясь приятными природными пейзажами. Каждая новостройка в поселке Яунлаздас оборудована лифтом, облегчающим перемещение детских колясок, велосипедов и различных бытовых предметов. Заезжая в поселок Яунлаздас, появляется ощущение, что это особое место. Оградительный забор отделяет дома от суеты внешнего мира, а также делает среду более безопасной.
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Год сдачи
Год сдачи
2016
Местонахождение новостройки
kekavas pagasts, Латвия

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Недвижимость Jaunlazdu mājas
kekavas pagasts, Латвия
от
€560
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49 квартир на берегу Даугавы – острове Кливерсала – с видом на панораму и башни Старой Риги. В каждой квартире (площадь от 56 до 316 кв. м) есть просторная терраса. Квартиры, находящиеся на первом этаже, оборудованы в стиле town house – на двух уровнях, с огороженной внешней территорией, – что создает ощущение частного дома в самом центре Риги. Для удобства жильцов на подвальном этаже здания устроены частные кладовые, а также двухуровневая подземная стоянка, позволяющая сохранить окружающую среду свободной от автомобилей. Благодаря использованию самых современных, прогрессивных технологических материалов и строительных методов в облике здания чувствуются веяния современной архитектуры. Несомненную ценность этому проекту придает чудесный вид на живописный силуэт Старого города. Все квартиры предлагаются с завершенной отделкой, в которой использованы современные материалы из последних коллекций итальянских и немецких производителей. Благодаря высококачественным материалам в жилых помещениях создается приятная атмосфера; для поддержания микроклимата в каждой квартире будет устроена современная вентиляционная система и кондиционеры, которыми хозяин сможет управлять по своему усмотрению. Автор проекта, архитектор Вентис Дидрихсонс (Ventis Didrihsons) рассказывает: Мы считаем замысел здания уникальным благодаря ясной и выразительной структуре объема, которую усиливает игра света и тени. Здание спроектировано таким образом, чтобы из жилых помещений по периметру здания открывались превосходные панорамные виды – на Старую Ригу, Даугаву, Агенскалнский залив в западном направлении и Кливерсалу – в южном. Интересный факт: для озеленения крыши использованы разнообразные растения, включая горную сосну, черную ольху, барбарис, черную бузину, березу, рябину, калину и др. Строительство здания планируется завершить к концу 2017 года.
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