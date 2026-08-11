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Новостройки в Kekavas novads, Латвия

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Kekavas pagasts
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Кекава
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Коммерция Saulgoži
Коммерция Saulgoži
Kekavas pagasts, Латвия
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REALAT real estate
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Коммерция VGP Park Kekava
Коммерция VGP Park Kekava
Коммерция VGP Park Kekava
Коммерция VGP Park Kekava
Коммерция VGP Park Kekava
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Коммерция VGP Park Kekava
Кекава, Латвия
от
$9,288
VGP парк Кекава В стратегически выгодном месте-у автомагистралей A7 (Via Baltica) и A5 (Рижская кольцевая дорога). Доступ: - прямой съезд/съезд на шоссе; - отличный доступ к основным дорогам; - очень высокие стандарты строительства; - удобный доступ к центру Риги. Производственные мощности…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Jaunlazdu mājas
Коммерция Jaunlazdu mājas
Коммерция Jaunlazdu mājas
Коммерция Jaunlazdu mājas
Коммерция Jaunlazdu mājas
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Коммерция Jaunlazdu mājas
Рига, Латвия
от
$110,963
Год сдачи 2016
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ЗЕЛЕНАЯ ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ПРИГОРОДЕ. НОВЫЙ ПРОЕКТ В ЯУНЛАЗДАС – МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! Полная отделка Квартиры в новых проектах предлагаются с полной внутренней отделкой и оборудованной кухней. Ваш новый дом готов встретить Вас! Д…
Агентство
REALAT real estate
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