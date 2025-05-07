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Продажа новостроек в Кекавах

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Коммерция VGP Park Kekava
Коммерция VGP Park Kekava
Кекава, Латвия
от
$9,628
VGP парк Кекава В стратегически выгодном месте-у автомагистралей A7 (Via Baltica) и A5 (Рижская кольцевая дорога). Доступ: - прямой съезд/съезд на шоссе; - отличный доступ к основным дорогам; - очень высокие стандарты строительства; - удобный доступ к центру Риги. Производственные мощности…
Агентство
REALAT real estate
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