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Берзаунес 11a

Рига, Латвия
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О комплексе

В здании бюро капитально реконструирован один из корпусов бывшего завода VEF, для которого в ходе реновации дополнительно пристроены 2 этажа. Формируя бюроб большая стоимость обращена на эргономичность,функциональность и естественность. Здание оборудовано противопожарной и охранной сигнализацией, альтернативным отоплением газа, лифтом, фиксированной телефонией и интернетом. На территории вокруг здания созданы одногодичные и вечнозеленые насаждения с оформлением декоративных камней.Здание охраняет дежурный круглосуточный надзиратель. На первых двух этажах здания в первых сохранены исторические ценности - стены кирпичей, высокий потолок с открытыми коммуникациями - в соединении с деревом и стеклом. Проект удачно вписывается в историческую застройку территорию завода VEF . Во внутренней и во внешней выделке успешно объединены исторические и современные материалы. Цена за 1м2. - 15Евро Общая арендуемая площадь - 1154.10м2.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2008
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Берзаунес 11a
Рига, Латвия
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ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ Современные инженерные решения Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии) Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения. Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть Высокоскоростные лифты Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора. Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения Экономичное светодиодное освещение в помещениях Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции РАСПОЛОЖЕНИЕ Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги. В историческом и деловом центре города. Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте. УСЛУГИ Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/ Круглосуточный доступ в здание для арендаторов Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения Оптический интернет бизнес-класса 2 высокоскоростных лифта Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/ Душевые на 1-м этаже Услуги по уборке офисов Профессиональное управление зданием Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе) Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
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