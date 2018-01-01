Берзаунес 11a

В здании бюро капитально реконструирован один из корпусов бывшего завода VEF, для которого в ходе реновации дополнительно пристроены 2 этажа. Формируя бюроб большая стоимость обращена на эргономичность,функциональность и естественность. Здание оборудовано противопожарной и охранной сигнализацией, альтернативным отоплением газа, лифтом, фиксированной телефонией и интернетом. На территории вокруг здания созданы одногодичные и вечнозеленые насаждения с оформлением декоративных камней.Здание охраняет дежурный круглосуточный надзиратель.
На первых двух этажах здания в первых сохранены исторические ценности - стены кирпичей, высокий потолок с открытыми коммуникациями - в соединении с деревом и стеклом. Проект удачно вписывается в историческую застройку территорию завода VEF . Во внутренней и во внешней выделке успешно объединены исторические и современные материалы.
Цена за 1м2. - 15Евро
Общая арендуемая площадь - 1154.10м2.
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ
Современные инженерные решения
Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии)
Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения.
Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть
Высокоскоростные лифты
Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора.
Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения
Экономичное светодиодное освещение в помещениях
Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги.
В историческом и деловом центре города.
Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте.
УСЛУГИ
Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/
Круглосуточный доступ в здание для арендаторов
Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения
Оптический интернет бизнес-класса
2 высокоскоростных лифта
Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/
Душевые на 1-м этаже
Услуги по уборке офисов
Профессиональное управление зданием
Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе)
Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
Офисное здание на ул. Элайджа, 17 было полностью отремонтировано в местах общего пользования и в подъездном узле. Для безопасности и комфорта установлены новые лифты. Чтобы обустроить внешний вид здания, был отремонтирован фасад, а также установлено освещение, что добавило очарования темному времени суток.
Для того, чтобы арендаторы могли эффективно выполнять работу, создана современная, эргономичная среда-в соответствии с современными требованиями.Moderna.
Здание находится в выгодном положении-в центре Риги, во внутреннем дворе есть частная парковка.
Комплекс офисных и коммерческих помещений класса В занимает площадь 5800 квадратных метров и расположен на трех этажах. "Офисы Дарзциемса" располагают 95 помещениями различной площади, а также 155 парковочными местами. До комплекса легко добраться не только на частном, но и на общественном транспорте, как из центра города, так и из ближайших районов.