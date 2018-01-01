Берзаунес 11a

Рига, Латвия

от €4,60 млн

ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ Современные инженерные решения Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии) Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения. Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть Высокоскоростные лифты Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора. Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения Экономичное светодиодное освещение в помещениях Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции РАСПОЛОЖЕНИЕ Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги. В историческом и деловом центре города. Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте. УСЛУГИ Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/ Круглосуточный доступ в здание для арендаторов Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения Оптический интернет бизнес-класса 2 высокоскоростных лифта Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/ Душевые на 1-м этаже Услуги по уборке офисов Профессиональное управление зданием Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе) Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.