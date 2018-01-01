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Недвижимость Kvartāls 5/26

Рига, Латвия
от
€57,378
;
20
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О комплексе

Центр Риги. Привлекательная историческая архитектура. Обновлённые домовладения c закрытой внутренней зоной отдыха и единой инфраструктурой. Квартиры с высокими потолками и в большинстве своём с полной отделкой. Всё вместе – это и есть жилой проект Kvartāls 5/26. Проект, ориентированный на вдумчивых покупателей, не согласных на компромисс в вопросах качества среды своего проживания. В июле в рамках Kvartāls 5/26 стартовали продажи квартир в доме на ул. А. Чака, 26: первым покупателям – бонусы. Дополнительная информация Kvartāls 5/26 представляет собой ансамбль из трёх исторических домовладений постройки начала XX века. Выполненные в архитектурном стиле раннего романтизма, единым комплексом они стали в наши дни. Заслуга в этом принадлежит девелоперской компании OA Group, реализующей третий собственный проект реконструкции и строительства нового жилья. На этот раз в центре столицы Латвии, где на пространстве между улицами Авоту, 5, и А. Чака, 26, формируется новый островок комфортной жилой среды.
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Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Kvartāls 5/26
Рига, Латвия
от
€57,378
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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