Недвижимость Kvartāls 5/26

Центр Риги. Привлекательная историческая архитектура. Обновлённые домовладения c закрытой внутренней зоной отдыха и единой инфраструктурой. Квартиры с высокими потолками и в большинстве своём с полной отделкой. Всё вместе – это и есть жилой проект Kvartāls 5/26. Проект, ориентированный на вдумчивых покупателей, не согласных на компромисс в вопросах качества среды своего проживания. В июле в рамках Kvartāls 5/26 стартовали продажи квартир в доме на ул. А. Чака, 26: первым покупателям – бонусы.
Дополнительная информация
Kvartāls 5/26 представляет собой ансамбль из трёх исторических домовладений постройки начала XX века. Выполненные в архитектурном стиле раннего романтизма, единым комплексом они стали в наши дни. Заслуга в этом принадлежит девелоперской компании OA Group, реализующей третий собственный проект реконструкции и строительства нового жилья. На этот раз в центре столицы Латвии, где на пространстве между улицами Авоту, 5, и А. Чака, 26, формируется новый островок комфортной жилой среды.
Параметры объекта
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Новые склады класса А в Риге
Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги.
Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников.
Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.
Проект расположен в центре Кливерсала, между жилыми зданиями и зеленой зоной. Площадь проекта огорожена, озеленена, есть небольшая детская игровая площадка. Место расположено между важными улицами и недалеко от Каменного моста. Национальная библиотека Латвии находится в 5 минутах ходьбы от дома, а до Старой Риги - 5 минут езды на машине или на общественном транспорте. В 200 метрах расположен небольшой местный магазин, рядом с парком Узварас и плотиной АБ Даугава.
Стены и потолок - окрашены, пол - паркет из натурального дерева. В ванной комнате есть полы с подогревом, фирменная сантехника Vitra, стены в ванной комнате - керамическая плитка IBERO испанской компании, на полах итальянской керамической плитки Ceramica Sadon. Все апартаменты оснащены домофоном, сигнализацией и системой противопожарной защиты. Каждая квартира имеет свой собственный счетчик воды и тепла, в доме есть собственное газовое отопление. Проект управляется разработчиком проекта. На лестнице есть лифт, место для хранения велосипедов под куполом.
Жилой комплекс Республика Солнца расположен в устье реки Кишупе, в 150 метрах от берега моря, в городе Саулкрасты. На благоустроенной территории площадью 16 951 кв.м. расположатся 7 четырехэтажных зданий, в которых разместятся 124 квартиры площадью от 31.1 до 148.0 кв.м. Цена – начиная с 73 555 Eur. Есть возможность приобрести квартиру также с полной отделкой. У всех квартир на юго-западной стороне есть террасы, позволяющие беспрепятственно наслаждаться удивительными видами, моря и соснового бора.
Новая автомобильная трасса Via Baltica, позволит жителям Республики быстро и комфортно добраться до Риги. По границе территории комплекса протекает река, впадающая в море. Уникальный природный ландшафт Республики имеет перепад в 9 метров, что создает удивительные видовые характеристики для всех домов. Помимо уникальности географического положения и неповторимости природных данных Республика Солнца оснащена всеми достижениями технического прогресса - подземная автостоянка, круглосуточная профессиональная охрана, системы противопожарной безопасности, камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, чиповые карточки доступа для жильцов.
Здесь нет и намека на типовую застройку. Каждое здание, каждая квартира и комната неповторимы и индивидуальны. Фасады зданий выполнены из современного экологичного материала, напоминающего песчаный берег, вымытый морскими волнами и испещренный гнездами ласточек. Республика Солнца соединяет в себе красоту дикой природы и удобство прогресса цивилизации – архитектура создана архитектурным бюро „Sīlis, Zābers un Kļava”.
Днем на террасах квартир Республики Солнца можно загорать, вдыхая чистые ароматы соснового бора и свежего морского бриза, а вечером любоваться необыкновенными морскими закатами. У владельца одной из квартир здания Sun Marino появится эксклюзивная возможность наблюдать, как солнце садится в морскую гладь, из собственного бассейна. Для автомобилей жителей республики построена подземная автостоянка, чтобы ни что не разрушало гармонии окружающей среды.