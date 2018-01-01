Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оценить отдых в городском лихорадочном ритме жизни. Впечатление оставляют также прогулки по мощенным дорожкам, которые освещает .лампы стиля 19 века , дыхание свежего воздуха, и потом будет исключительно приятными отдохнуть в сопровождении живой музыки и в ресторане оценить еду, которая удовлетворит вкус любого гостя, утонченную нашим шефом.
Комплекс ''Old Captain'' предлагает вам услуги всевозможного вида - Банкеты, торжества, обслуживание корпоративных балов; зал тренажеров с тренажерами итальянской фирмы TechnoGym; услуги яхт и катеров; частные и чартерные рейсы; массажист, услуги косметолога; барбекю, шашлык; на первом этаже рецепшена находится центр бизнеса - послание факсов, копирование документов и распечатки, услуги электронной почты и интернета; врач по вызову;персонал,говорящий на нескольких языках; встреча в аэропорту за счёт гостиницы; услуги экскурсии и гида; клуб гольфа -в 5 минутном расстоянии; боулинг - 2 минутном расстоянии; верховая езда - 5 минутном в расстоянии; аквапарк в 10 минутном расстоянии.
Место нахождения :
К комплексу можно очень удобно подъехать со всех сторон.
Комплекс находится Рижском районе, Марупе, между шоссе Юрмалы и дорогой Стипниеку.
Офисный и жилой дом с кинотеатром(в 1933 году.-1935.) arh. Альфред Карр, Курт Betge,
реконструирован в 2003 году.год, arh. Висвалдис Сарма, Иоанн Норде.
Бывший широкоформатный кинотеатр «Айна».
Зрителей в зале было 547 мест.
“Kanonisks” функционализм образец. Многофункциональная здание располагается на узкой Старой улице. С окружающей исторической застройкой kontrastējošais объем, однако, хорошо вписывается в экологических условий, перекликаясь с рядом существующих Латышский Акций банка здание (улицы Калькю № 13). Фасад центральной части освещаются с iestiklotiem лестничных erkeriem заблокированные балконом ленты. В отделке фасада используется искусственный камень, плиты.
Kalpaka Park Residence
KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта — первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома.
В этом прекрасном здании сдаются квартиры и офисы. Общая арендуемая площадь здания — 2 976 м2.
В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 100 (х этажные дом), построенный в 1895 году.г., архитектор Г. Krons и в аренду дом с магазином на улице Бривибас нет. 100 (пятиэтажное дом), построенный в 1910 году.г., архитектор К. Ю. Фелско, бывший промышленник Хейнрихом Gābes (Gaabe) имущества.
В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 102 построен в 1902 году.г., архитектор техник I. Devendruss; бывший Radvila дом, 30. в конце владелец Янис Петух u. c. [источник: R. Zalcmanis "Неизвестная Рига"].