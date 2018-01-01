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Old Captain

Рига, Латвия
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О комплексе

Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оценить отдых в городском лихорадочном ритме жизни. Впечатление оставляют также прогулки по мощенным дорожкам, которые освещает .лампы стиля 19 века , дыхание свежего воздуха, и потом будет исключительно приятными отдохнуть в сопровождении живой музыки и в ресторане оценить еду, которая удовлетворит вкус любого гостя, утонченную нашим шефом. Комплекс ''Old Captain'' предлагает вам услуги всевозможного вида - Банкеты, торжества, обслуживание корпоративных балов; зал тренажеров с тренажерами итальянской фирмы TechnoGym; услуги яхт и катеров; частные и чартерные рейсы; массажист, услуги косметолога; барбекю, шашлык; на первом этаже рецепшена находится центр бизнеса - послание факсов, копирование документов и распечатки, услуги электронной почты и интернета; врач по вызову;персонал,говорящий на нескольких языках; встреча в аэропорту за счёт гостиницы; услуги экскурсии и гида; клуб гольфа -в 5 минутном расстоянии; боулинг - 2 минутном расстоянии; верховая езда - 5 минутном в расстоянии; аквапарк в 10 минутном расстоянии. Место нахождения : К комплексу можно очень удобно подъехать со всех сторон. Комплекс находится Рижском районе, Марупе, между шоссе Юрмалы и дорогой Стипниеку.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2007
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Old Captain
Рига, Латвия
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