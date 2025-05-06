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Продажа новостроек в Babites pagasts

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Многоквартирный жилой дом Dzilnupes
Многоквартирный жилой дом Dzilnupes
Dzilnuciems, Латвия
от
$1,256
Только сейчас сэкономьте до 200 евро в месяц заключая договор на 2 года при стоимости аренды 1200 евро. Добро пожаловать в первый Энергоэффективный поселок в непосредствнной близи от Риги и Пинки, всего в 15 минутах от Юрмалы. Jurmala Outlet Village, King's колледж, Международная школа Exupe…
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Balta Village
Многоквартирный жилой дом Balta Village
Пиньки, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2014
Balta Village - замечательный, уютный, окутанный природой и спокойствием, элитный поселок с частными домами в самом сердце Пиньки, рядом с Jurmala Outlet Village. Дома построены в 2014 году, они энергоэффективны и идеально подходят семьям с несколькими детьми. Доступны дома с 2, 3 и даже 5 с…
Агентство
REALAT real estate
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На карте
Realting.com
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