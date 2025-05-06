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Добро пожаловать в первый Энергоэффективный поселок в непосредствнной близи от Риги и Пинки, всего в 15 минутах от Юрмалы.
Jurmala Outlet Village, King's колледж, Международная школа Exupe…
Balta Village - замечательный, уютный, окутанный природой и спокойствием, элитный поселок с частными домами в самом сердце Пиньки, рядом с Jurmala Outlet Village.
Дома построены в 2014 году, они энергоэффективны и идеально подходят семьям с несколькими детьми. Доступны дома с 2, 3 и даже 5 с…