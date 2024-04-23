Коммерческая недвижимость Шефела Намс

«Дом Шеффеля» - это очаровательный жилой дом в стиле модерн на улице Базницас, 5, построенный в 1907 году по проекту Фридриха Шеффеля. Объект состоит из двух зданий - парадного и дворового, и хотя свободные площади и предложение квартир в двух зданиях различаются, их объединяет высокий потенциал, обусловленный как центральным расположением рядом с Памятником Свободы и Кабинетом Министров, так и исторической и архитектурной ценностью здания. В парадном здании предлагаются квартиры площадью от 50 до 140 м2. Эти квартиры украшены уникальными историческими свидетельствами - деревянным паркетом и потолочными орнаментами, оригинальными витражными окнами и резными деревянными лестницами на лестничных клетках. Эти квартиры предлагаются в существующем состоянии, чтобы новые владельцы не лишались возможности перепланировать помещения и тем самым сохранить аутентичные детали. Фасад здания также предлагает на выбор два выдающихся жилища на 3-м и 4-м этажах, которые имеют романтические балконы, выходящие на улицу Базникас. Жильцы обоих зданий также смогут пользоваться общими преимуществами. Например, вы сможете приобрести кладовые помещения, пользоваться хранилищем для велосипедов и специальной прачечной. В доме с внутренним двором предлагаются квартиры с белой отделкой площадью от 15 до 40 м2. В квартирах предусмотрены полы с подогревом и системой рекуперации тепла, а также лифт. По мнению застройщиков, эти апартаменты станут отличным объектом для инвестиций с потенциалом на рынке аренды, а также могут стать первым домом для молодого, динамичного человека.