ID: 25135
ID новостройки на Realting
In CRM: 1513
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

О комплексе

«Дом Шеффеля» - это очаровательный жилой дом в стиле модерн на улице Базницас, 5, построенный в 1907 году по проекту Фридриха Шеффеля. Объект состоит из двух зданий - парадного и дворового, и хотя свободные площади и предложение квартир в двух зданиях различаются, их объединяет высокий потенциал, обусловленный как центральным расположением рядом с Памятником Свободы и Кабинетом Министров, так и исторической и архитектурной ценностью здания. В парадном здании предлагаются квартиры площадью от 50 до 140 м2. Эти квартиры украшены уникальными историческими свидетельствами - деревянным паркетом и потолочными орнаментами, оригинальными витражными окнами и резными деревянными лестницами на лестничных клетках. Эти квартиры предлагаются в существующем состоянии, чтобы новые владельцы не лишались возможности перепланировать помещения и тем самым сохранить аутентичные детали. Фасад здания также предлагает на выбор два выдающихся жилища на 3-м и 4-м этажах, которые имеют романтические балконы, выходящие на улицу Базникас. Жильцы обоих зданий также смогут пользоваться общими преимуществами. Например, вы сможете приобрести кладовые помещения, пользоваться хранилищем для велосипедов и специальной прачечной. В доме с внутренним двором предлагаются квартиры с белой отделкой площадью от 15 до 40 м2. В квартирах предусмотрены полы с подогревом и системой рекуперации тепла, а также лифт. По мнению застройщиков, эти апартаменты станут отличным объектом для инвестиций с потенциалом на рынке аренды, а также могут стать первым домом для молодого, динамичного человека.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
Образование

Коммерческая недвижимость Шефела Намс
Рига, Латвия
Цена по запросу
Realting.com
Актуальные новости в Латвии
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
23.04.2024
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
16.02.2023
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
09.06.2022
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
19.01.2022
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
25.03.2021
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
