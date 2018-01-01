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Недвижимость NP Jelgavas Biznesa parks

Елгава, Латвия
от
€9,000
;
7
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О комплексе

NP Jelgavas Business Park - один из крупнейших реконструированных индустриальных парков Латвии общей площадью 23 га и арендуемой площадью более 70 000 м2. Индустриальный парк расположен на исторической территории автомобильной компании RAF (Rīgas Automotive fabrika), которая на протяжении многих лет была одним из важнейших промышленных объектов в народном хозяйстве страны, поэтому бизнес-парк NP Jelgavas особенно подходит для производства с энергоснабжением высокой мощности и предлагает обширные производственные площади. Стратегически выгодное место для бизнеса-город Елгава-один из промышленных центров Латвии, с высокоразвитой инфраструктурой и давними производственными традициями. Широкие возможности для привлечения квалифицированной рабочей силы и быстрого роста компании. В бизнес-парке НП Елгава можно арендовать производственные помещения, складские и офисные помещения.
Местонахождение новостройки
Елгава, Латвия

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Недвижимость NP Jelgavas Biznesa parks
Елгава, Латвия
от
€9,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Сдача в: 2015
Агентство: REALAT real estate
Чашка утреннего кофе на залитой солнцем террасе, запах сосен, свежий бриз озера… Самую большую радость мы часто находим в простейших вещах. Комплекс состоит из трёх резиденций. В доме — 65 элитных апартаментов площадью от 68 до 240 кв. метров, 65 подземных и 30 гостевых автостоянок. Квартиры предлагаются с полной отделкой 3-х видов, с возможностью использовать услуги дизайнера для дальнейшей меблировки и оборудования квартиры. Внутренняя отделка и обустройство квартир будет выполнено в соответствии с высочайшими стандартами качества элитного жилья. В апартаментах возможно установить камин, а также оборудовать бассейн или джакузи на частной террасе. Для Вашего комфорта предлагается: • частная пристань для яхт, собственная марина • благоустроенный пляж • детская игровая площадка • общая терраса на крыше с зонами отдыха • аренда катеров, яхт, вейков • аренда лодок, снастей • боут-сервис (обслуживание яхт и катеров) • прогулочные дорожки • освещение фасада и территории • гостевые автостоянки
RĪGAS 51
RĪGAS 51
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
В самом центре Юрмалы – Дзинтари, улица Ригас 51 - в живописном тихом уголке среди сосен и елей, сдается в эксплуатацию эксклюзивный жилой комплекс RIGAS 51,в котором ждут своих жильцов 36 уютных квартир и обособленный дом. Дополнительная информация Пешая прогулка до моря (песчаный пляж Дзинтари) занимает около десяти минут. Территория комплекса граничит с дендрологическим парком Булдури, по тенистым аллеям которого можно совершать пешеходные и велосипедные прогулки. Всего в нескольких минутах ходьбы от RIGAS 51 находятся знаменитый концертный зал Дзинтари, оживленный променад Йомас, крупнейший в Прибалтике аквапарк Livu, СПА-комплекс Baltic Beach, теннисные корты Conсept, супермаркет Rimi, многочисленные магазины и рынок экопродуктов, а так же популярные кафе и рестораны. Для выбора покупателям предлагаются двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой общей площадью от 49,6 до 82,3 м2, а также обособленный трехэтажный дом площадью 152,5 м2. Для каждой квартиры предусмотрено место на подземной стоянке и бокс для хранения вещей. При сооружении RIGAS 51 использованы высококачественные натуральные, материалы (дерево, стекло, металл, керамика, камень) и энергоэффективные технологии. Плита основания, фундамент, перекрытия, лестничные марши, несущие стены и колонны –монолитный железобетон. Наружные стены – фибоблоки, утепленные каменной ватой, что обеспечивает необходимую теплоизоляцию дома.Здание имеет сертификат энергоэффективности, подтверждающий низкие потери тепла. Фасад декорирован каменными панелями и доской из сибирской лиственницы.Межкомнатные перегородки – фибоблоки, штукатуреные по системе Knauf. Такое решение обеспечивает хорошую звукоизоляцию в комнатах. Потолки – регипс. Окрашены качественной краской фирмы Becker. Высота потолков – 2,8 м. В санузлах полы с подогревом, установлена сантехника Hansgrohe и фаянс Villeroy&Boch. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями. Наружные двери в квартиры–деревянные, шпонированные дубом оборудованные безопасным замком с универсальным ключом.Межкомнатные двери имеют встроенные петли и магнитный замок. Окна и наружные двери изготовлены из алюминиевых конструкций системы Schuco с двойными стеклопакетами и солнцезащитным покрытием. Для обустройства террас и балконов использован настил из композитного материала Франция, ограждение из тонированного стекла и перила из нержавеющей стали. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями Дом оборудован двумя бесшумными лифтами фирмы KONE, имеющими выход в паркинг. В соответствии с правилами доступности среды в подъездах установлен пандус. Подземный паркинг оснащен системой принудительного удаления выхлопных газов и вентиляционной системой дымоудаления при пожаре. Отопление дома и круглосуточную подачу горячей воды в квартиры обеспечивают три конденсатных котла Buderus. В квартирах установлены радиаторы Purmo, а комнаты с панорамными окнами оборудованы инсталлированными в пол радиаторами Zehnder. Все тепловые приборы имеют индивидуальное регулирование, что позволяет выбрать приемлемый уровень температуры в каждом помещении. Ванные комнаты имеют полы с электрическим подогревом. Микроклимат в квартирах обеспечивают система централизованной принудительной вентиляции с рекуперацией воздуха и индивидуальный двухсплитовый кондиционер Samsung. Электроснабжение – 25 kW на каждую квартиру. Обеспечена противомолниевая защита, заземление и защита от перенапряжения. В каждую квартиру подан оптический кабель для подключения телефона и интернета. Высокоскоростной интернет (4G) обеспечивается провайдером Lattelecom. Все квартиры имеют индивидуальные приборы учета потребления электричества, горячей и холодной воды, тепла. Спокойное и комфортное проживание обеспечено камерами видеонаблюдения, которые установлены по периметру участка, на фасаде здания, в подземном паркинге и на автостоянке. Двери в подъезды дополнительно оборудованы домофоном с видеокамерой. Искусно созданный ландшафтный дизайн прилегающей территории даёт эстетическое и моральное удовлетворение. Обустроена детская площадка. Фасад дома и прилегающая территория освещены декоративной подсветкой. Уникальное расположение, выдержанная архитектура, высокое качество применяемых материалов и технологий, а так же широкий спектр предоставляемых услуг – главные элементы, делающие жизнь, работу и отдых в RIGAS 51 особенно престижным и комфортным.
Krāsotāju 13
Krāsotāju 13
Рига, Латвия
от
€40,800
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Квартиры продаются в их нынешнем состоянии, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. В квартире сохранились такие аутентичные элементы, как деревянные полы, старые деревянные двери. Ожидается, что комплекс зданий на улице Красотаю 13 будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года. Район Улица Красотаю – тихая и старая улица, которая исторически была частью кварталов Авоту и Гризинькалнс. Ваша собственная улица получил свое название в конце 19 века, связав его с красильщиками ткани. В конце 19 века также было начато строительство улицы. Улица отличается прекрасным расположением, находясь в центре города, но в то же время отделена от основных транспортных и людских потоков. Неподалеку находятся два самых красивых городских парка - Зиедондарзс и Гризинькалнс, предлагающие возможности для отдыха, занятий спортом и присутствие природы в центре города. Парки очень нравятся семьям с детьми, молодежи, занимающейся спортом, а также владельцам домашних животных, которые ценят созданные там зоны для выгула собак. Станьте жителем района и сделайте своим домом полностью отреставрированное и отреставрированное здание.
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