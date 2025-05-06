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Продажа новостроек в Ropazu novads

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Коммерция Eften Logistics Bergi
Коммерция Eften Logistics Bergi
Рига, Латвия
Цена по запросу
Сдаются в аренду складские и офисные помещения класса А в логистическом парке EfTEN Logistics Berģi, расположенном в стратегически выгодном месте рядом с шоссе Рига-Таллинн, откуда легко добраться как до центральной части Риги, так и обеспечить прямое сообщение со Скандинавскими странами и д…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Mežlīdes Berģi
Коммерция Mežlīdes Berģi
Bergi, Латвия
Цена по запросу
Комплекс "Mežlīdes" находится в зеленой зоне, всего в 200 метрах от кольцевой дороги Риги соединяющей столицы стран Балтии, что обеспечивает превосходную коммуникацию с центром Риги и другими городами Латвии и стран Балтии. Офисы — современные бюро, планировку которых может “построить” кажд…
Агентство
REALAT real estate
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На карте
Realting.com
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