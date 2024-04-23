Квартира в новостройке S22

S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый город. В проекте есть двухуровневые апартаменты, которые идеально подходят для краткосрочного проживания или сдачи в аренду. Планировка тщательно продумана, дает ощущение простора и позволяет рационально использовать всю площадь. Атмосфера светлая и приятная, благодаря особому расположению окон. Основные ценности, которые проект предоставляет своим жителям, удовлетворение и покой. В проекте вас ждет позитивная среда - в широком территория у здания хорошо освещена и благоустроена для прогулок на природу, отдыха, скамейки и детские rotaļlaukumiem. Она хорошо озеленена деревьями и цветущими растениями. S22 оборудована детская площадка, территория закрытая, вход контролируется с кодом ключей и ворот пульт. На территории запланированы на 10 автостоянок, из которых 5 имеют под открытым навесом. Приятная обстановка также в окрестностях. Здесь же рядом находится два парка – Мир сад и Тихий сад, вместе в 8,3 га, где тихо и красиво в любое время года. Это лучшие парки в городе детских площадок, скейт-парком, местами как для занятий спортом, так и для отдыха прогулок. Проект размещен Садовникова 22, в центре Риги на окраине. Firss Sadovņikovs вошел в историю города, как очень богатый торговец, меценат, Риги и Петербурга, почетный гражданин. S22 среди центр Риги, старый город, набережная Даугавы и променад с велодорожек, Центральный городской рынок – крупнейший рынок в Европе. Здесь вы увидите, как восходит солнце и уходит в упокоении вечером. Недалеко расположены на Береговой улице, торговый центры для всех целей и на любой вкус. В целом в проекте предусмотрены 2 очереди. 1 слой - фасадный каменный 4-этажный жилой дом на 15 квартир, и один cokolstāva open space квартиру общей площадью 60 м2 2 слой - фасадный дереве 2-х этажного здания с 2 квартирами и магазином в пространстве из стороны улицы Квартиры будут предложены с полной качественной отделкой, Раунд 1 планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году.на март Раунд 2 планируется сдать в эксплуатацию к 2023 году.на март