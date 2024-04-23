  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Рига
  4. Квартира в новостройке S22

Квартира в новостройке S22

Рига, Латвия
от
$549
13.08.2025
$547
19.02.2025
$477
24.09.2024
$524
09.09.2024
$547
28.08.2024
$570
20.08.2024
$582
14.08.2024
$640
23.07.2024
$698
12.07.2024
$1,280
;
12
ID: 20150
ID новостройки на Realting
In CRM: 1507
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 13.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024

О комплексе

S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый город. В проекте есть двухуровневые апартаменты, которые идеально подходят для краткосрочного проживания или сдачи в аренду. Планировка тщательно продумана, дает ощущение простора и позволяет рационально использовать всю площадь. Атмосфера светлая и приятная, благодаря особому расположению окон. Основные ценности, которые проект предоставляет своим жителям, удовлетворение и покой. В проекте вас ждет позитивная среда - в широком территория у здания хорошо освещена и благоустроена для прогулок на природу, отдыха, скамейки и детские rotaļlaukumiem. Она хорошо озеленена деревьями и цветущими растениями. S22 оборудована детская площадка, территория закрытая, вход контролируется с кодом ключей и ворот пульт. На территории запланированы на 10 автостоянок, из которых 5 имеют под открытым навесом. Приятная обстановка также в окрестностях. Здесь же рядом находится два парка – Мир сад и Тихий сад, вместе в 8,3 га, где тихо и красиво в любое время года. Это лучшие парки в городе детских площадок, скейт-парком, местами как для занятий спортом, так и для отдыха прогулок. Проект размещен Садовникова 22, в центре Риги на окраине. Firss Sadovņikovs вошел в историю города, как очень богатый торговец, меценат, Риги и Петербурга, почетный гражданин. S22 среди центр Риги, старый город, набережная Даугавы и променад с велодорожек, Центральный городской рынок – крупнейший рынок в Европе. Здесь вы увидите, как восходит солнце и уходит в упокоении вечером. Недалеко расположены на Береговой улице, торговый центры для всех целей и на любой вкус. В целом в проекте предусмотрены 2 очереди. 1 слой - фасадный каменный 4-этажный жилой дом на 15 квартир, и один cokolstāva open space квартиру общей площадью 60 м2 2 слой - фасадный дереве 2-х этажного здания с 2 квартирами и магазином в пространстве из стороны улицы Квартиры будут предложены с полной качественной отделкой, Раунд 1 планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году.на март Раунд 2 планируется сдать в эксплуатацию к 2023 году.на март

Местонахождение на карте

Рига, Латвия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости в Латвии
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
23.04.2024
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
16.02.2023
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
09.06.2022
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
19.01.2022
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
25.03.2021
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
