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Недвижимость Lāčplēša 24

Рига, Латвия
от
€46,080
;
10
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О комплексе

Новые квартиры в центре города! В предложении квартиры в полном реновированном, историческом здании Lāčplēša 24, которые находятся в активном центре Риги с хорошо развитой инфраструктурой. Дополнительная информация Дом состоит из 47 квартир, 6 мастерских художников и 2 коммерческих помещений. У здания 2 входа. Доступны 20 компактные квартиры Studio, площадью от 19,9 до 36 м²; 19 квартир с одной спальней, площадью от 27,9 до 59 м²; квартиры с 2 спальнями площадью от 51,3 до 77,3 м². Квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой с использованием высококачественных материалов от производителей Германии и Финляндии. У здания выполнены полные работы по реновации: • фасад и крыша, • новые высококачественные деревянные и пластмассовые окна, • новая сеть проводов электричества, • новая система водоснабжения, • новая система вентиляции для каждой квартиры – отдельно для кухни и санузла, • новые лифты фирмы «Schindler», • новый экспресс-оптический интернет и ТВ, • сантехника – стандарт IDEAL (Германия), • паркетный пол из дуба или ясеня, • нагреватели с терморегуляцией и счетчиками, • огнестойкие входные двери в каждой квартире; • световые тела (Германия), • кодовый ключ и домофон.
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Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Lāčplēša 24
Рига, Латвия
от
€46,080
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Сдача в: 2016
Агентство: REALAT real estate
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ЗЕЛЕНАЯ ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ПРИГОРОДЕ. НОВЫЙ ПРОЕКТ В ЯУНЛАЗДАС – МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! Полная отделка Квартиры в новых проектах предлагаются с полной внутренней отделкой и оборудованной кухней. Ваш новый дом готов встретить Вас! Для Вашего удобства новый проект оснащен наземными и подземными стояночными местами. Новые проекты в Яунлаздас – это приятная и удобная среда для молодых семей. Игровая площадка – это такое место, где звучит громкий детский смех и наслаждаются спокойным отдыхом родители или бабушки и дедушки. Катание на велосипеде по освещенным дорожкам или захватывающий матч с друзьями на баскетбольной площадке – новый проект в Яунлаздас предоставляет возможности для занятий спортом у самого дома. Каждая новостройка имеет тщательно продуманную планировку, потому что в квартирах имеются встроенные складские помещения, в которых на свое усмотрение можно хранить велосипеды, оборудовать встроенные шкафы, или которые можно использовать для других нужд. На террасах, имеющихся в квартирах, можно на свежем воздухе пить утренний кофе или принимать солнечные ванны, одновременно наслаждаясь приятными природными пейзажами. Каждая новостройка в поселке Яунлаздас оборудована лифтом, облегчающим перемещение детских колясок, велосипедов и различных бытовых предметов. Заезжая в поселок Яунлаздас, появляется ощущение, что это особое место. Оградительный забор отделяет дома от суеты внешнего мира, а также делает среду более безопасной.
S22
S22
Рига, Латвия
от
€58,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый город. В проекте есть двухуровневые апартаменты, которые идеально подходят для краткосрочного проживания или сдачи в аренду. Планировка тщательно продумана, дает ощущение простора и позволяет рационально использовать всю площадь. Атмосфера светлая и приятная, благодаря особому расположению окон. Основные ценности, которые проект предоставляет своим жителям, удовлетворение и покой. В проекте вас ждет позитивная среда - в широком территория у здания хорошо освещена и благоустроена для прогулок на природу, отдыха, скамейки и детские rotaļlaukumiem. Она хорошо озеленена деревьями и цветущими растениями. S22 оборудована детская площадка, территория закрытая, вход контролируется с кодом ключей и ворот пульт. На территории запланированы на 10 автостоянок, из которых 5 имеют под открытым навесом. Приятная обстановка также в окрестностях. Здесь же рядом находится два парка – Мир сад и Тихий сад, вместе в 8,3 га, где тихо и красиво в любое время года. Это лучшие парки в городе детских площадок, скейт-парком, местами как для занятий спортом, так и для отдыха прогулок. Проект размещен Садовникова 22, в центре Риги на окраине. Firss Sadovņikovs вошел в историю города, как очень богатый торговец, меценат, Риги и Петербурга, почетный гражданин. S22 среди центр Риги, старый город, набережная Даугавы и променад с велодорожек, Центральный городской рынок – крупнейший рынок в Европе. Здесь вы увидите, как восходит солнце и уходит в упокоении вечером. Недалеко расположены на Береговой улице, торговый центры для всех целей и на любой вкус. В целом в проекте предусмотрены 2 очереди. 1 слой - фасадный каменный 4-этажный жилой дом на 15 квартир, и один cokolstāva open space квартиру общей площадью 60 м2 2 слой - фасадный дереве 2-х этажного здания с 2 квартирами и магазином в пространстве из стороны улицы Квартиры будут предложены с полной качественной отделкой, Раунд 1 планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году.на март Раунд 2 планируется сдать в эксплуатацию к 2023 году.на март
Safrāns
Safrāns
Рига, Латвия
от
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Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Новинка в Пурвциемсе! Новый проект Safrāns строится в ближнем Пурвциемсе, на улице Жагату, 7. Дополнительная информация В девятиэтажном здании будет 81 квартира. В продаже - одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры комфорт-класса площадью от 31 до 88 м2 с полной отделкой. В здании будет две лестничные клетки, на подвальном этаже - помещения для хранения вещей.
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