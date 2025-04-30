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Продажа новостроек в Марупе

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Коммерция P5 loģistika (Piche)
Коммерция P5 loģistika (Piche)
Рига, Латвия
Цена по запросу
Недавно построенный логистический и промышленный парк класса А, состоящий из двух многоэтажных и многофункциональных зданий, расположенный недалеко от международного аэропорта Риги, в 10 км от центра города, с прямым доступом ко всем основным городским транспортным коридорам и национальным а…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Lidostas Parks
Коммерция Lidostas Parks
Марупе, Латвия
Цена по запросу
Лидостас парк — это современный комплекс складских, производственных и офисных помещений. Проект реализован ведущим девелопером, проектировщиком и застройщиком индустриальных парков SIA PICHE. Благодаря инновационному применению технологий в строительстве, а также максимальной энергоэффектив…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Lindenholma
Коммерция Lindenholma
Марупе, Латвия
от
$208,058
Год сдачи 2020
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса. Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной и…
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Марупе, Латвия
от
$727
Год сдачи 2021
Lindenholma – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса. Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной …
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Марупе, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2007
Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оце…
Агентство
REALAT real estate
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