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Недавно построенный логистический и промышленный парк класса А, состоящий из двух многоэтажных и многофункциональных зданий, расположенный недалеко от международного аэропорта Риги, в 10 км от центра города, с прямым доступом ко всем основным городским транспортным коридорам и национальным а…
Лидостас парк — это современный комплекс складских, производственных и офисных помещений. Проект реализован ведущим девелопером, проектировщиком и застройщиком индустриальных парков SIA PICHE. Благодаря инновационному применению технологий в строительстве, а также максимальной энергоэффектив…
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса.
Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной и…
Lindenholma – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса.
Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной …
Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оце…