Ипотека в Латвии, Литве, Великобритании и Нидерландах - Как иностранцу купить жилье в кредит

Ипотечный рынок непредсказуем, особенно в последнее время: цены на жилье растут, инфляция и процентные ставки тоже. Однако возможно сейчас лучшее время выйти на «поле» жилья — кто знает, что его ждет в ближайшие годы. Мы уже писали про ипотеку в Польше, Германии и Испании , а сегодня выясним, как получить жилищный кредит в Великобритании, Литве, Латвии и Нидерландах.

Великобритания

Как все устроено

Иностранцы могут получить ипотечный кредит в Великобритании, но сделать это будет несколько труднее, нежели жителям этой страны — проверять вас и ваши возможности кредиторы будут гораздо тщательнее.

В Великобритании есть два основных типа ипотечных кредитов — кредиты с фиксированной процентной ставкой и кредиты с переменной процентной ставкой.

Около 75% ипотечных кредитов в Великобритании выдаются как кредиты с фиксированной процентной ставкой. Их выдают, как правило, на два года или пять лет, а потом процентная ставка переходит на стандартную переменную ставку. Срок выдачи обычно составляет около 25 лет, но можно согласовать и другой период (к примеру, 15 или 35 лет).

Ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой могут колебаться и зависят от базовой процентной ставки. Это делает их более рискованными, но если процентные ставки внезапно упадут — такие кредиты могут быть выгодны.

Всего в Великобритании насчитывается более 100 кредиторов, и все они разные. Чтобы найти подходящего кредитора, можно, к примеру, обратиться к независимому ипотечному брокеру или финансовому консультанту.

Обработка заявки на ипотеку в Великобритании обычно занимает около 18–40 дней. В особенно сложных случаях это может растянуться на более длительный срок.

Основные требования для получения ипотеки

Если вы иностранец и хотите получить ипотечный кредит в Великобритании, есть два варианта, как это можно сделать — первый полегче, второй немного сложнее.

1. Получить ипотеку, если есть постоянный или бессрочный вид на жительство.

Кредиторы будут обращать внимание на следующие моменты:

Время проживания в Великобритании. Желательно, чтобы оно составляло не менее 2 лет.

Желательно, чтобы оно составляло не менее 2 лет. Работа. Кредиторы, как правило, охотно выдают ипотеку тем, кто работает в Великобритании постоянно. Из документов нужно будет предоставить расчетные листки за последние три месяца, форму P60 от вашего работодателя (если работаете по найму), если не по найму — налоговые декларации (за прошлый и предыдущий годы).

Кредиторы, как правило, охотно выдают ипотеку тем, кто работает в Великобритании постоянно. Из документов нужно будет предоставить расчетные листки за последние три месяца, форму P60 от вашего работодателя (если работаете по найму), если не по найму — налоговые декларации (за прошлый и предыдущий годы). Банковский счет. Важно открыть банковский счет в Великобритании сразу же по приезду.

Важно открыть банковский счет в Великобритании сразу же по приезду. Депозит. Если вы заплатите приличную сумму в качестве депозита (в пределах 25% от стоимости покупаемой недвижимости) — кредиторы будут к вам более лояльны.

Если вы заплатите приличную сумму в качестве депозита (в пределах 25% от стоимости покупаемой недвижимости) — кредиторы будут к вам более лояльны. Кредитный рейтинг. Когда вы въедете в Великобританию, кредитные баллы вам нужно будет создавать с нуля. В основном это значит, что нужно зарегистрироваться для голосования и своевременно оплачивать счета. Получить ипотеку без кредитной истории тоже можно, но количество предлагаемых вариантов уменьшится, а ипотечный кредит вы получите с более высокой процентной ставкой.

2. Получить ипотеку, если постоянного вида на жительства нет.

В этом случае для подачи заявки на ипотеку вам тоже нужно будет соответствовать всем пунктам, перечисленным выше. Но кроме этого, вам нужно будет иметь на руках одну из этих виз:

Рабочая виза. Эта по сути ваше разрешение на работу в Великобритании. Пример такой визы — виза Skilled Worker (до недавнего времени была известна как виза уровня 2).

Эта по сути ваше разрешение на работу в Великобритании. Пример такой визы — виза Skilled Worker (до недавнего времени была известна как виза уровня 2). Семейная виза. Эта виза позволяет вам жить с членом семьи (например, с партнером, ребенком или родителем).

Эта виза позволяет вам жить с членом семьи (например, с партнером, ребенком или родителем). Британская виза предков. С этой визой вы можете жить в Великобритании 5 лет, а затем либо ее продлить, либо поселиться в королевстве навсегда. Получить эту визу можно, если вы являетесь гражданином Содружества (The Commonwealth) и можете доказать, что один из ваших родственников (родители или бабушки/дедушки) родился в Великобритании.

Возможный размер кредита и сопутствующие траты

22 сентября 2022 года Комитет по монетарной политике Банка Англии повысил базовую ставку с 1,75% до 2,25%. Эти изменения приведут к тому, что процентные ставки за погашение кредита и просрочку платежа увеличатся. В августе 2022 года процентная ставка при выдаче кредита на 10 лет с фиксированной ставкой составляла 3.73%.

Рассчитать приблизительную сумму кредита можно с помощью ипотечного калькулятора .

Помимо процентных ставок по ипотечным платежам есть еще и дополнительные сборы, которые следует учитывать:

Организационный сбор. Кредиторы взимают эту плату за оформление кредита. Сумма в разных случаях может быть разная: от нескольких сотен до примерно 2 тысяч фунтов стерлингов (примерно €2300).

Кредиторы взимают эту плату за оформление кредита. Сумма в разных случаях может быть разная: от нескольких сотен до примерно 2 тысяч фунтов стерлингов (примерно €2300). Плата за бронирование. Это первоначальный взнос за бронирование ипотечного кредита в размере около 100 фунтов стерлингов. Если вы измените свое решение и не станете брать ипотеку, эту сумму, скорее всего, вам уже не вернут.

Это первоначальный взнос за бронирование ипотечного кредита в размере около 100 фунтов стерлингов. Если вы измените свое решение и не станете брать ипотеку, эту сумму, скорее всего, вам уже не вернут. Плата за оценку имущества. Затраты могут сильно различаться в зависимости от стоимости недвижимости, но обычно они составляют от 150 до 1500 фунтов стерлингов.

Затраты могут сильно различаться в зависимости от стоимости недвижимости, но обычно они составляют от 150 до 1500 фунтов стерлингов. Плата за ипотечного брокера. Если вы нанимаете брокера, заплатить придется около 500 фунтов стерлингов.

Если вы нанимаете брокера, заплатить придется около 500 фунтов стерлингов. Комиссия за досрочное погашение. Некоторые кредиторы также взимают комиссию, если вы досрочно погашаете ипотеку. Как правило, это от 1 до 5% от суммы досрочного погашения.

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Литва

Как все устроено

Иностранцы могут покупать любую недвижимость в Литве (кроме земельных участков), но ипотечных кредитов на иностранных граждан литовские банки не оформляют. Получить ипотеку можно только, если у вас есть вид на жительство в республике.

Кредиты на покупку жилья в Литве выдают: коммерческие банки, кредитные союзы и другие юридические лица из публичного списка кредитных организаций, который ведет Банк Литвы.

За помощью можно обратиться к кредитным посредникам. Они могут проконсультировать вас касательно ипотечного кредита и составить договор от вашего имени. Но учитывайте, что услуги этих специалистов, вероятнее всего, будут платными. Кредитным посредником может быть как физическое лицо, так и компания.

Договор о предоставлении жилищного кредита обычно состоит из общей и специальной частей договора. Однако частью этого договора могут быть и разные правила отдельных кредиторов. Например, там они могут прописать плату за изменение договора и т.д.

После получения обязательного предложения (персональное предложение, которое кредитор делает потребителю после оценки его кредитоспособности) вы можете принять решение в течение 30 дней. Поэтому у вас будет время сравнить стандартную информацию от нескольких кредиторов.

Что сравнивать: вид, размер и метод расчета процентной ставки; общую сумму, указанная к выплате; годовую процентную ставку общей стоимости кредита; всяческие комиссии, взимаемые кредитором.

Важно. Заемщик может отказаться от договора займа в течение 14 дней с даты его заключения.

Основные требования для получения ипотеки

Итак, у вас есть вид на жительство в Литве. Что дальше? Дальше необходимо изучить требования, соблюдение которых поможет вам получить жилищный кредит в этой стране:

1. Первоначальный взнос не менее 15%.

Для получения ипотеки, вам нужно сразу внести не менее 15% от стоимости выбранного объекта. Важно, что это должны быть ваши личные деньги — заемные средства или те, что получены при залоге другой недвижимости не подойдут.

2. Не менее 6 месяцев стабильного дохода.

Кредитор будет оценивать ваш ежемесячный доход как минимум за последние полгода, а также долгосрочную перспективность этих заработков. При этом кредитор сам определяет, что считать стабильным доходом. Если заработки непостоянны или рискованны (например, доходы от дивидендов, акций и т.д.), то ваша ипотека окажется под вопросом. Но опять же, применять или нет более строгие требования по отношению к вам, будет решать сам кредитор.

3. Не более 40% от вашего дохода (должно уходить на ипотеку).

На оплату кредита не должно уходить более 40% от вашего дохода. Если кредит на покупку жилья берет семья, кредитор будет учитывать доходы и финансовые обязательства обоих супругов. Кредитор также может оценивать ваши текущие и возможные будущие расходы на семью (жилье, питание, топливо и т.д.).

4. Хорошая кредитная история.

Ваша кредитная история имеет ключевое значение при получении ипотечного кредита. При оценке вашей кредитоспособности (а обычно еще и вашего супруга или другого созаемщика) будут учитывать информацию о существующих кредитах, а также о своевременной оплате счетов. Все это кредиторы проверяют по базам данных. Однако каждый кредитор может по-разному оценивать разные аспекты вашей кредитной истории — так что есть смысл связаться сразу с несколькими специалистами.

Для того чтобы точно понять, можете ли вы претендовать на получение жилищного кредита в Литве, внимательно изучите Положения ответственного кредитования .

Возможный размер кредита и сопутствующие траты

Прежде чем подавать заявку на получение жилищного кредита, узнайте, каковы средние процентные ставки по этим кредитам. Их на своем сайте каждый месяц обновляет Банк Литвы. К примеру, процентная ставка для покупки жилья на август 2022 года составляла 2,74%, год назад было 2,15%.

Кредиты в Литве делятся на уже известные нам две основных категории: с переменной процентной ставкой (когда значение ставки регулярно меняется) и с фиксированной процентной ставкой (которая не меняется в течение всего срока действия договора).

Важно. Каждый кредитор определяет процентную ставку индивидуально согласно своим внутренним правилам. Закон это не регулирует. Поэтому обязательно сравните предложения от нескольких кредиторов.

При заключении договора в иностранной валюте нужно помнить, что ежемесячные выплаты могут значительно увеличиться из-за колебаний обменного курса.

Примерные подсчеты можно произвести с помощью этого ипотечного калькулятора .

При оформлении кредита необходимо учитывать и сопутствующие расходы: нотариальные сборы обычно составляют около 0,45% от стоимости недвижимости, минимальная комиссия за обслуживание (1 евро в месяц), комиссия за регистрацию ипотеки (около 8,60 евро).

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Латвия

Как все устроено

Получить ипотеку в Латвии могут как резиденты, так и иностранные граждане. Сделать это можно довольно просто и быстро, но ставки здесь могут быть не такие выгодные по сравнению с другими странами ЕС.

Спрос на жилищные кредиты в Латвии сильно увеличился после принятых в 2010 году поправок к Закону об иммиграции. В чем привлекательность этих поправок: иностранцы в обмен на инвестиции и покупку недвижимости в Латвии могут получить временный вид на жительство на 5 лет и шенгенскую визу.

Важно. С 22 сентября 2022-го года правительство Латвии скорректировало поправки относительно россиян. Теперь они не смогут продлевать ВНЖ, если он был получен путем инвестиций или покупки недвижимости в Латвии. Действующие виды на жительство аннулируют 1 сентября 2023 года. Чтобы получить ВНЖ снова, нужно обязательно подтвердить знание латышского языка. Это же правило распространяется на получающих ВНЖ впервые.

Основные требования для получения ипотеки

Обычно латвийские банки выдают ипотеку на покупку квартиры, дома или коммерческого объекта, но почти не кредитуют приобретение незастроенных земельных участков под частную застройку.

Какие требования нужно выполнить, чтобы латвийские банки выдали вам кредит:

предоставить документы, удостоверяющие вашу личность;

подтвердить постоянный доход (если зарабатываете на территории Латвийской Республики — это будет плюсом);

показать нотариально заверенное согласие супруга на приобретение квартиры или другого вида недвижимости в Латвии в кредит;

открыть счет в банке, где оформляется ипотечный кредит;

заполнить банковскую анкету;

предоставить документы с результатами оценки объекта (проводится сертифицированным оценщиком недвижимости).

Что будет влиять на получение кредита с наиболее выгодными условиями: хорошая кредитная история, высокий ежемесячный доход, владение акциями и ценными бумагами, наличие поручителя, отсутствие других кредитных обязательств.

Возможный размер кредита и сопутствующие траты

Чтобы получить ипотеку в Латвии, нужно уже иметь на руках порядка 30-40% от стоимости объекта. Ипотечные займы иностранцам обычно выдают в размере от 150,000 до 250,000 евро. Исходя из этих двух фактов, можно сделать вывод, что в ипотеку можно будет взять объекты стоимостью от 200,000 до 500,000 евро.

Годовая ставка по кредитам для иностранных граждан составляет сейчас около 6-7% (для граждан Латвии будет ниже). В целом, ставку будут устанавливать индивидуально, исходя из ваших возможностей, особенно финансовых. Еще сумма кредита будет зависеть и от типа объекта: если, к примеру, покупать квартиру в новостройке, а не в старом доме, то можно получить кредит на большую сумму.

Выдают ипотеку в Латвии, как правило, не более чем на 10 лет, но бывают случаи, когда этот срок может увеличиться. Это сильно зависит от возраста клиента: если недвижимость покупает молодой человек, он, вероятно, получит максимальный период. Погасить досрочно кредит можно, и по закону при этом не будет никаких штрафов.

Дополнительные расходы при взятии ипотеки: открытие счета в банке, где оформляется ипотека (обычно не более €200); оплата комиссии банка за выдачу и оформление кредита (до 2% от суммы кредита); оплата госпошлины за регистрацию кредита в «Земельной книге» (0,1% от суммы займа); страхование недвижимого имущества на один год (на это уйдет около €110).

Примечание. Земельная книга — это госучреждение, которое регистрирует права и обязанности, связанные с недвижимым имуществом.

Сделать приблизительные расчеты можно с помощью калькулятора ипотечного кредита.

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Нидерланды

Как все устроено

В Нидерландах нет никаких ограничений на покупку недвижимости иностранцами. Однако чтобы получить ипотечный кредит, вы должны жить в Нидерландах и быть зарегистрированным в муниципалитете (gemeente). Что касается работы, ваша компания может находиться за границей, но ваша зарплата должна быть обязательно в евро.

В Нидерландах есть два основных типа ипотеки: линейная и аннуитетная.

Линейная ипотека — это когда заемщик выплачивает кредит равными долями. То есть, каждый месяц погашается фиксированная доля основного долга, плюс проценты, которые набежали на остаток задолженности. Постепенно непогашенный долг уменьшается, а значит и уменьшается сумма необходимого платежа.

Аннуитетная ипотека — это когда заемщик ежемесячно и до самого конца срока погашения вносит одну и ту же сумму. Но нюанс тут в том, что внутри этой суммы постоянно меняются доли платежа в пользу основного долга и процентов по нему. В самом начале выплачиваются в основном проценты, при этом основной долг практически не погашается. Получается, проценты долгое время начисляются на едва уменьшающуюся сумму остатка. Поэтому такой вариант, скорее всего, обойдется вам дороже.

Люди обычно выбирают один из этих двух типов ипотеки, так как только для них актуален налоговый вычет по процентам, к которому, собственно, все в Нидерландах и стремятся. Сейчас он составляет 43%, но в начале нового года будет уже 40%. То есть, налоговая возвращает 40% от суммы начисленных вам процентов по кредиту. Таким образом, сумма вашего подоходного налога значительно «похудеет», и общая ежемесячная стоимость кредита может снизиться более, чем на треть.

Есть еще в Нидерландах такое понятие как «Национальная ипотечная гарантия», или NHG. Если кратко, это ваша защита на случай каких-то чрезвычайных ситуаций, вроде вынужденной безработицы или нетрудоспособности. Так, если вдруг произойдет что-то страшное, NHG найдет какое-то решение или покроет оставшийся долг.

NHG обойдется вам в 0,6% от суммы ипотеки. Однако эти деньги удастся вернуть быстро, так как кредиторы предлагают более низкие процентные ставки тем, кто выбирает NHG при заключении сделки. А еще в этом случае налоговая вернет вам 1% от стоимости покупки. Стоит также учитывать, что NHG доступен только для ипотечных кредитов с максимальной суммой в 355,000 евро.

Основные требования для получения ипотеки

Ипотеку в Нидерландах обычно оформляют максимум на 30 лет. Вот основные параметры, которым вы должны соответствовать при взятии ипотеки:

Действительный паспорт.

BSN (номер обслуживания граждан).

Вид на жительство (если вы не являетесь гражданином ЕС/ЕЭЗ).

Проживание в стране от шести месяцев до пяти лет (желательно). С вами в стране также должен проживать и ваш партнер (если есть), даже если при покупке недвижимости вы рассчитываете только на свои деньги.

Хорошая кредитная история. Это позволит кредитору предложить вам более выгодные ставки по ипотеке.

Статус занятости. В идеале нужно иметь постоянную работу в Нидерландах. Если работаете не по найму, нужно иметь как минимум трехлетнюю историю доходов. Временные работники или аспиранты должны предоставить заявление от работодателя (werkgeversverklaring).

Помните, что всегда можно обратиться к ипотечному консультанту. Помимо множества голландских консультантов, в Нидерландах также есть несколько иностранных специалистов по ипотеке. Если вы не говорите по-голландски, эта опция вас особенно выручит.

Возможный размер кредита и сопутствующие траты

При покупке недвижимости в ипотеку доступная вам процентная ставка будет зависеть от следующих факторов: размер вашего депозита и срок, на который вы планируете зафиксировать процентную ставку по ипотеке. Стандартная ставка по ипотечным кредитам в Нидерландах сейчас колеблется в пределах 4.32%.

Любопытно, что в Нидерландах вы можете получить ипотечный кредит до 100% от стоимости вашего дома (но тогда процентные ставки будут более высокими). Еще один нюанс: в большинстве случаев вы сможете доплачивать до 10-20% от общей суммы кредита ежегодно. Если вы вернете большую сумму, вам, возможно, придется заплатить штраф.

Для расчета максимальной ипотеки можно использовать ипотечный калькулятор .

На какие дополнительные расходы по ипотеке рассчитывать:

Плата за оценку — в настоящее время стоит около 300-500 евро.

Комиссия ипотечного консультанта (может составлять от 1500 до 3000 евро).

Страхование жизни и другие административные сборы (стоимость начинается со 150 евро).

Услуги нотариусы обойдутся в примерно 1500 евро.

Хорошая новость заключается в том, что налоговая скидка применяется и на эти дополнительные траты. То есть через несколько месяцев часть от оплаченной вами суммы вернется.

Выбрать и купить жилье в Нидерландах можно с помощью каталога Realting.