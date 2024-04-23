Коммерческая недвижимость Grīziņa Nams

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Владелец продает квартиру в реновированном здании югендстиля – Grīziņa Nams.
Дом построен в 1909 году по проекту архитектора Эдмунда фон Тромповски. Он расположен на углу улиц Augšiela и А. Deglava, всего в 400 метрах от парка Grīziņkalns.
Несмотря на то, что последние ремонтные работы еще активно ведутся, все квартиры уже разделены на отдельные имушества и доступны для покупки.
Ход реновации здания:
- Фасад двора: реновация завершена (фасад улицы будет завершен к июню);
Лестница: реновация завершена;
- Заменены kоммуникации: завершены работы по строительству новых электроподводов, воды, канализации и отопительных стояков;
- Благоустройство двора будут завершен к июню этого года.
Квартира продается без отделки, но с новыми коммуникационными вводами в каждой квартире, чтобы новые владельцы могли спланировать и обставить ее в соответствии со своими требованиями и потребностями. Необходимые ремонтные работы можем провести и мы, отдельно договорившись об этом.
Кроме того, также возможно приобрести парковочное место в закрытом, огороженном дворе, а также кладовые, расположенные на каждом из этажей.
При сотрудничестве с банками можно получить банковское софинансирование на покупку квартиры вместе с затратами на ремонт до 85%, а используя программу поддержки Altum до 95%.
Прямо напротив дома находится стадион Daugava, где только что построен новый хоккейный холл и легкоатлетический манеж. Завершены работы по инфраструктуре окрестных улиц, создавая более упорядоченную и удобную среду.
https://www.ss.com/msg/lv/real-estate/flats/riga/centre/gifjx.html
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
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