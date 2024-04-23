Коммерческая недвижимость Grīziņa Nams

Владелец продает квартиру в реновированном здании югендстиля – Grīziņa Nams. Дом построен в 1909 году по проекту архитектора Эдмунда фон Тромповски. Он расположен на углу улиц Augšiela и А. Deglava, всего в 400 метрах от парка Grīziņkalns. Несмотря на то, что последние ремонтные работы еще активно ведутся, все квартиры уже разделены на отдельные имушества и доступны для покупки. Ход реновации здания: - Фасад двора: реновация завершена (фасад улицы будет завершен к июню); Лестница: реновация завершена; - Заменены kоммуникации: завершены работы по строительству новых электроподводов, воды, канализации и отопительных стояков; - Благоустройство двора будут завершен к июню этого года. Квартира продается без отделки, но с новыми коммуникационными вводами в каждой квартире, чтобы новые владельцы могли спланировать и обставить ее в соответствии со своими требованиями и потребностями. Необходимые ремонтные работы можем провести и мы, отдельно договорившись об этом. Кроме того, также возможно приобрести парковочное место в закрытом, огороженном дворе, а также кладовые, расположенные на каждом из этажей. При сотрудничестве с банками можно получить банковское софинансирование на покупку квартиры вместе с затратами на ремонт до 85%, а используя программу поддержки Altum до 95%. Прямо напротив дома находится стадион Daugava, где только что построен новый хоккейный холл и легкоатлетический манеж. Завершены работы по инфраструктуре окрестных улиц, создавая более упорядоченную и удобную среду. https://www.ss.com/msg/lv/real-estate/flats/riga/centre/gifjx.html