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Новостройки в Елгаве, Латвия

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143
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Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
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Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Елгава, Латвия
от
$10,457
NP Jelgavas Business Park - один из крупнейших реконструированных индустриальных парков Латвии общей площадью 23 га и арендуемой площадью более 70 000 м2. Индустриальный парк расположен на исторической территории автомобильной компании RAF (Rīgas Automotive fabrika), которая на протяжении мн…
Агентство
REALAT real estate
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