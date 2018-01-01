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Barons Kvartāls

Рига, Латвия
от
€300
;
8
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О комплексе

Офисов и центра "Barona Kvartals" представляет собой комплекс с общей офисов и магазинов площадью более 50 000 кв.м., расположен в центре города и имеет легкий доступ к государственным и частным транспортом. Для удобства клиентов "Barona Kvartals" комплекс строений девять лифтов, а также подземный гараж и много наземная парковка, где вы и ваши клиенты смогут припарковать бесплатно aвтомобили.пространственный могут быть настроены в соответствии с потребностями клиентов. Автономное газовое отопление, вентиляция и система кондиционирования воздуха.
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Год сдачи
Год сдачи
2012
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Barons Kvartāls
Рига, Латвия
от
€300
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Мы знаем, что офисные помещения в Domina - это ценное преимущество для вашего бизнеса и ваших сотрудников. Вы по достоинству оцените широкий спектр возможностей и преимуществ, предоставляемых бизнес-центром Domina. Доказано, что организационная культура оказывает влияние на эффективность бизнеса, особенно на рост выручки, продуктивность, креативность сотрудников и укрепление лояльности.
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