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Dzilnupes

Dzilnuciems, Латвия
от
€1,200
;
10
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О комплексе

Только сейчас сэкономьте до 200 евро в месяц заключая договор на 2 года при стоимости аренды 1200 евро. Добро пожаловать в первый Энергоэффективный поселок в непосредствнной близи от Риги и Пинки, всего в 15 минутах от Юрмалы. Jurmala Outlet Village, King's колледж, Международная школа Exupery + Isl находятся в 5 минутах езды. Забудьте о считывании показаний счетчиков, поиске лучшего интернет-тарифа или стрижке газона. Проект предлагает все современные коммуникации по единому счету, который включает в себя оплату за электроэнергию, воду, теплоснабжение и управление. Находится в Дзилнуциемсе, окруженном лесом. Современные энергоэффективные апартаменты идеально подойдут как семьям, так и профессионалам, желающим насладиться природой, не отказываясь от городских удобств. Квартиры/Дома с мебелью и без 2-ух этажные апартаменты имеют 3 Спальни, 2 Санузла, Гардеробные, собственную Террасу, приватную зеленую зону (120m2), а также два парковочных места с возможностью подзарядки электромобиля.
Местонахождение новостройки
Dzilnuciems, Латвия

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Dzilnupes
Dzilnuciems, Латвия
от
€1,200
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Рига, Латвия
от
€1
Год сдачи 1911
Многоквартирный дом в центре Риги, на улице Александра Чака 83/85, является историческим и значимым памятником архитектуры. Он был построен в 1911 году по проекту архитектора Яниса Алксниса. Здание известно своим шестиэтажным кирпичным крылом, расположенным во внутреннем дворе. Этот прекрасный дом с арендными квартирами был ранее известен под названием "Дом Элсиня". Он отражает архитектурный стиль начала прошлого века и пользуется популярностью среди любителей истории и архитектуры. Фасад здания оформлен разнообразной орнаментикой и деталями, характерными для того времени. Это здание предлагает множество квартир для аренды, расположенных на разных этажах. Каждая квартира оснащена всеми необходимыми современными удобствами и может предлагать как однокомнатные, так и многокомнатные варианты. Многие квартиры предлагают прекрасный вид на улицу Александра Чака и окружающий центральную часть Риги. Этот дом находится в очень удобном месте в центре Риги, что позволяет жильцам наслаждаться городским ритмом жизни и близостью различных услуг, культурных учреждений, магазинов и ресторанов. Общественный транспорт, находящийся рядом, обеспечивает легкий доступ к другим районам Риги, что делает его удобным местом проживания как для местных жителей, так и для гостей города. Многоквартирный дом на улице Александра Чака 83/85 представляет собой идеальное решение для тех, кто хочет жить в историческом и культурном здании, предлагающем современный комфорт жизни. Он также является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться преимуществами центральной части Риги и одновременно оценить историческую атмосферу и архитектурное наследие.
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Stabu iela 13
Многоквартирный жилой дом Stabu iela 13
Рига, Латвия
от
€4,00 млн
Год сдачи 2007
Дом построен в 1907 году. году, архитектор Вильгельм Хофманн.
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Многоквартирный жилой дом BIWI BIG
Salaspils pagasts, Латвия
от
€24,000
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
BIWI BIG - это отдельная жилая коробка, способная обеспечить комфортный отдых и рабочее пространство в любом месте. Оборудованная технологическая капсула BIWI вмещает две кровати, ванную комнату с душем, шкаф для одежды, встроенное программное обеспечение BIWI. Характеристики: ЗОНА ЗДОРОВЬЯ: 13,80 м2 ПОЛЕЗНАЯ ОБЛАСТЬ: 10,90 м2 РАЗМЕРЫ ( HxWxL ): 2,3 × 2,9 × 6 m ВЕС МОДУЛЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА: до 4000 кг Как использовать BIWI: 1. Во время различных спортивных мероприятий, концертов, фестивалей, выставок. 2. Международный аэропорт: Поскольку между рейсами часто возникают большие разрывы, чтобы уменьшить количество пассажиров, которые временно задерживаются в аэропорту, альтернативная служба отдыха может быть предложена для комфортного ожидания своих рейсов. 3. Организация мини-отелей рядом со всеми достопримечательностями штата. 4. На берегу моря: Рядом с основными городскими пляжами, для временного отдыха туристов и отдыхающих на берегу моря, для переодевания, сна, посещения туалета, принятия душа, еды, расслабляющая или комфортная работа в дневное время. 5. Дополнительный сектор для индустрии гостеприимства: установите BIWI на крышах небоскребов, для любителей красивых восходов и закатов. 6. Активный отдых – создание специализированных мест для отдыха с мини-корпусным домом BIWI: a. Расположение специализированных мест для отдыха с мини-домами BIWI. b. Национальные парки со своей экосистемой могут использовать автономный дом BIWI. c. Временное размещение для туристов, которые предпочитают пешеходные тропы в дикой природе. d. Временное размещение для спортсменов, занимающихся велоспортом в стране - / li e. В портовых городах в местах, где припаркованы яхты. f. Для временного размещения пилотов небольших самолетов на территории частных мини-аэропортов. g. Конные клубы. h. Дом отдыха для рыбаков. i. Дом отдыха охотника. 7. Внутренний туризм: BIWI идеально подходит для комфортного внутреннего туризма коренных жителей страны. Дома BIWI можно разместить где угодно, например, рядом с существующими отелями, на территории специализированных центров отдыха, оздоровительных курортов и других туристических мест. 8. Разместите BIWI по всему миру как глобальную туристическую компанию для поддержки мирового туризма, заполнив все основные туристические направления капсулами BIWI. Все BIWI подключены к международной системе бронирования Booking.com и другим аналогичным платформам. 9. BIWI поможет решить жилищную проблему: a. В странах с чрезвычайными ситуациями, как временное жилье для жертв. b. В странах третьего мира крайне нуждается в жилье. c. В качестве резерва для любых чрезвычайных ситуаций. Оборудование BIWI: Входная дверь с двойным остеклением TAG1>, алюминиевый профиль. Витраж в спальной зоне. Окно поворотное - с шарнирным соединением в ванной комнате, алюминиевый профиль. 2 кровати. Гардероб для одежды и обуви с зеркалом. Дверь в ванную комнату раздвижная, алюминиевая рама, закаленное стекло. Установка, встроенная в стену с подвесным туалетом. Душ с внутренним сливом. Электрический котел, накопительный, на 50 л. Принудительная вентиляция в ванной комнате. Система вентиляции воздуха является рекуператором. Подогрев пола. Светодиодное освещение по контуру помещения: комната и ванная комната. Детектор дыма. Интернет Wi - Fi. Опции, включенные в «BIWI SMART»: Входной замок с QR-кодом для удаленной оплаты. Кондиционер. Электрическое тонирование входной двери. Нагревание витража. Кварцевая дезинфекция помещения. Интеллектуальная система управления BIWI: Контроль арендной платы; Контроль жителей; Автоматическое бронирование; Удобные формы оплаты; BIWI уборка после использования; другие варианты. Архитектура встроенного программного обеспечения высокого уровня - ( ) BIWI SMART предоставляет следующие функции: Создание и редактирование областей размещения капсул. Создание и редактирование отдельных настроек для каждой капсулы. Регистрация пользователей в системе по номеру телефона. Прием платежей через платежные системы Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay, JCB. Пользовательский счет с информацией о текущем резервировании и возможности его продления. Уведомление пользователей SMS о приближающемся конце бронирования. Отправка отзывов об услуге. Реальный - мониторинг времени резервирования и сбоев в работе всех капсульных подсистем. Автоматический сбор и выгрузка статистики поведения пользователей на сайте и внутри капсулы. Настройка параметров системы панели управления капсулы через интерфейс WEB. Удаленное обновление прошивки капсулы. Контроль внутренних элементов капсулы: Wi - Fi роутер; Освещение; С носками; Вентиляция; Тонированное дверное стекло; С электрическим замком; Аварийная система звуковой и световой сигнализации, рекламные мониторы ( дополнительно ).
Застройщик
Vithaus
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