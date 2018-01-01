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Недвижимость Rīdzenes Rezidence

Рига, Латвия
от
€119,020
;
5
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О комплексе

Резиденция "Ридзене"(Резиденция Rīdzenes) - недвижимость высшего качества , для его строительства использованы экологически чистые, природные строительные материалы. Наружные стены резиденция "Ридзене" из кирпича с утеплителем каменой ваты и декоративной штукатуркой,полы в квартирах звукаизолированы, наружная висшего качества,дубовая,с особой звукаизоляцией, высота потолка - три метра. Площадь здания Резиденция «Ридзене» 15,5 тысяч м2, площадь земельного участка - 3400 м2. На первом этаже дома будут магазины и рестораны всевозможных брендов, но со второго этажа по шестой - 72 просторные квартиры(площадью 70-250 м2). Жителям дома будут предложенны сервис уборки квартир,стирки и глажки белья, обеспечена служба охраны, пожаробезопасной системы . В каждой квартире установленны счётчики потребления воды и теплоэнергии, центральная система охлаждения, есть возможность встроить камин.Подземная автостоянка предусмотрена для каждой квартиры. В здании устроены бесшумные лифты нового поколения. Дом проектирован так, чтобы бы вписываться в историческую среду и сохранить исторические ценности, которые найдены во время археологического исследования , например, в подвале можно посмотреть фрагмент стены Риги.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2014
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Rīdzenes Rezidence
Рига, Латвия
от
€119,020
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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