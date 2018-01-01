Недвижимость Rīdzenes Rezidence

Резиденция "Ридзене"(Резиденция Rīdzenes) - недвижимость высшего качества , для его строительства использованы экологически чистые, природные строительные материалы. Наружные стены резиденция "Ридзене" из кирпича с утеплителем каменой ваты и декоративной штукатуркой,полы в квартирах звукаизолированы, наружная висшего качества,дубовая,с особой звукаизоляцией, высота потолка - три метра.
Площадь здания Резиденция «Ридзене» 15,5 тысяч м2, площадь земельного участка - 3400 м2. На первом этаже дома будут магазины и рестораны всевозможных брендов, но со второго этажа по шестой - 72 просторные квартиры(площадью 70-250 м2).
Жителям дома будут предложенны сервис уборки квартир,стирки и глажки белья, обеспечена служба охраны, пожаробезопасной системы . В каждой квартире установленны счётчики потребления воды и теплоэнергии, центральная система охлаждения, есть возможность встроить камин.Подземная автостоянка предусмотрена для каждой квартиры. В здании устроены бесшумные лифты нового поколения.
Дом проектирован так, чтобы бы вписываться в историческую среду и сохранить исторические ценности, которые найдены во время археологического исследования , например, в подвале можно посмотреть фрагмент стены Риги.
Параметры объекта
Год сдачи
2014
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Новый проект "Katrīnas Pagalms" в тихом центре, на пересечении улицы Катринас Дамбис и Пьена, рядом с Виестурдарзсом.
Новый проект состоит из трех зданий. Квартиры предлагаются полностью отремонтированном здании.
Собственность находится в очень выгодном месте, рядом с торговым центром Rimi, ресторанами, кафе и элегантным парком Виестурдарзс. Она находится всего в 20 минутах ходьбы от сердца города. После строительства новых квартир они будут разделены на отдельные единицы недвижимости. Преимущества проекта, безусловно, заключаются в его местоположении, наличии парковочных мест, что является очень важным, а также возможности приобретения складских помещений для хранения различных вещей.
• Отремонтированный фасад и крыша здания;
• Полностью отремонтированные лестничные клетки;
• Ухоженный, освещенный двор с мощеными дорожками;
• Замена всех коммуникаций;
• Закрытая территория двора с автоматическими воротами;
• У каждой квартиры будет собственные счетчики тепла и воды;
• Все квартиры оснащены подключением к интернету, установленными водопроводными, вентиляционными и электрическими выводами для кухонного оборудования;
• Складские помещения и парковочные места будут доступны за дополнительную плату.
Логистический парк Румбула - это современный индустриальный парк класса "А", построенный с использованием энергоэффективных строительных материалов и методов в соответствии с высочайшими стандартами SIRIN Development, которые включают инновационные инженерные решения, создающие оптимальные условия труда и экономящие коммунальные расходы. Все здания имеют сертификат BREEAM.
Логистический парк Румбула развивается в отличном месте с удобным сообщением с национальными дорогами A4, A5, A6 и A7, что делает его идеальным для компаний, работающих как на территории Латвии, так и в других странах Балтии.
Завершены две первые очереди парка, предлагающие склады класса А и офисные помещения. Третья очередь находится в стадии строительства и планируется завершить летом 2023 года.
Застройщик предлагает новый реновированный проект в центре Риги - на улице Матиса, 29.
Собственность состоит из 18 квартир, расположенных в 5-этажном фасадном здании и 3-этажном дворовом здании.
Доступны 2-5 комнатные квартиры площадью от 49,41 до 121,2 м2.
Возможно также дополнительно приобрести кладовые и парковочные места во дворе с навесом или без него.
Планируемые работы в рамках проекта включают в себя:
Разделение собственности на квартирное владение;
Замена крыши;
Восстановление фасадов зданий;
Реновацию лестничных клеток;
Замену системы отопления;
Установку счетчиков тепловой энергии;
Замену входных дверей в здания;
Замену наружных дверей квартир;
Замену сточного подъема;
Замену подъема холодной воды;
Установку горячего водоснабжения;
Замену электрических установок;
Благоустройство двора;
Создание парковочных мест;
Реновацию подвальных помещений и обустройство кладовых;
Фасадное здание на улице Матиса, 29 было построено в 1935 году по проекту архитектора Теодорса Хермановскиса. Архитектурное наследие Т. Хермановскиса имеет большое значение в истории латвийской архитектуры. Архитектор известен как основатель функционалистского стиля и внесший идеи немецкой школы функционального дизайна Баухаус. Здание было построено в функционалистском стиле как кирпичный арендный дом с магазинами на первом этаже, и оно сохранило свой первоначальный объем и фасадную архитектуру до наших дней.