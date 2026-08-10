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Новостройки в Saulkrastu novads, Латвия

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Саулкрасты
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Коммерция Sun Republic
Коммерция Sun Republic
Коммерция Sun Republic
Коммерция Sun Republic
Коммерция Sun Republic
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Коммерция Sun Republic
Саулкрасты, Латвия
от
$101,095
Год сдачи 2011
Жилой комплекс Республика Солнца расположен в устье реки Кишупе, в 150 метрах от берега моря, в городе Саулкрасты. На благоустроенной территории площадью 16 951 кв.м. расположатся 7 четырехэтажных зданий, в которых разместятся 124 квартиры площадью от 31.1 до 148.0 кв.м. Цена – начиная с 73 …
Агентство
REALAT real estate
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