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Жилье в Municipality of Messini, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Петалиди, Греция
Квартира 3 спальни
Петалиди, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на втор…
$330,598
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 8 комнат в Месини, Греция
Дом 8 комнат
Месини, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Мессини, Агиос Константинос, 200 кв.& Sigma; & epsilon; & om…
$238,833
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Дом 8 комнат в Месини, Греция
Дом 8 комнат
Месини, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
For sale, a 156m2 detached home in the beautiful town of Messini. The property is located in…
$184,553
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Параметры недвижимости в Municipality of Messini, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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