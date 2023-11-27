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Жильё в Municipality of Messini, Греция

Месини
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4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Месини, Греция
Дом 4 спальни
Месини, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Мессини, Агиос Константинос, 200 кв.& Sigma; & epsilon; & om…
€220,000
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Дом 2 спальни в Месини, Греция
Дом 2 спальни
Месини, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается отдельно стоящий дом площадью 156 м2 в прекрасном городе Мессини. Отель расположен…
€170,000
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Дом 2 спальни в Каламаки, Греция
Дом 2 спальни
Каламаки, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
In the beautiful area of Gambria, this 140 sq.m home constructed entirely from stone, is for…
€130,000
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Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Месини, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Месини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,30 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Messini

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Messini, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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