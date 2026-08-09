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Дома в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

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Корфу
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
128
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
101
Municipal Unit of Loutraki Perachora
100
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674 объекта найдено
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Вилла в Контокали, Греция
Вилла
Контокали, Греция
Площадь 230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,50 млн
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$172,970
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TekceTekce
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Вилла в Дукадес, Греция
Вилла
Дукадес, Греция
Площадь 485 м²
Продается вилла площадью 485 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы, на лес
$1,73 млн
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Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$288,284
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Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 120 м²
Продаётся мезонет площадью 120 кв. м в Лефкимми Объект состоит из двух зданий, построе…
$115,314
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Дом 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Расположенная над кристально чистыми водами Саронического залива, в престижном прибрежном ан…
$692,573
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из одн…
$979,135
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Таунхаус в периферия Пелопоннес, Греция
Таунхаус
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$553,506
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Коттедж в Еракион, Греция
Коттедж
Еракион, Греция
Площадь 120 м²
Продается коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Н аходится недалеко от города С…
$177,106
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Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$200,720
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Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 87 м²
Продается дом в районе Айос Пантелеймон На продажу предлагается отдельный дом, включаю…
$115,314
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$531,319
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,71 млн
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Вилла 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 700 метрах от моря, предлагается к прод…
$637,618
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Sideris Real Estate
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Коттедж 7 спален в Ипсос, Греция
Коттедж 7 спален
Ипсос, Греция
Количество спален 7
Площадь 274 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$1,01 млн
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Таунхаус в Агия - Елени, Греция
Таунхаус
Агия - Елени, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$177,106
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Вилла в Nerantza, Греция
Вилла
Nerantza, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 5 сп…
$2,31 млн
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
$531,319
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Коттедж 5 спален в Municipality of Megalopoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Stone-built traditional house of 215 sq.m. in Muria village, Gortynia. It is a 2-storey hous…
$233,073
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Erymanthos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Erymanthos, Греция
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$554,933
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$897,339
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Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
$268,034
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Таунхаус в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
$247,949
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Таунхаус в Периволи, Греция
Таунхаус
Периволи, Греция
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$129,878
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Коттедж 4 спальни в Дросатон, Греция
Коттедж 4 спальни
Дросатон, Греция
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$271,563
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Таунхаус в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус
Аликес Потамоу, Греция
Площадь 72 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 72 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$484,091
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$395,537
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Коттедж 4 спальни в Катастарион, Греция
Коттедж 4 спальни
Катастарион, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Вт…
$495,898
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Типы недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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