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Жильё в Асосе, Греция

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11 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
$215,481
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Коттедж 1 спальня в Асос, Греция
Коттедж 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Kato Assos near Corinth, fully furnished maisonette 50 sq.m. 2 levels (ground floor & 1st fl…
$102,070
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Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
$306,210
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Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
$136,093
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Квартира 1 спальня в Асос, Греция
Квартира 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Assos - Lechaio Perigiali apartment of 55 sq m. furnished 2nd floor bright in good condition…
$113,411
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Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Lechaio village nera Corinth, detached house of 165sq.m on a plot of 650sq.m. corner and tra…
$249,504
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Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Assos Lechaio near Korinth, apartment of 80 sq.m. 2nd floor airy and bright in very good con…
$147,434
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Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Kato Assos a village near Korinth, floor apartment of 120 sq.m. 1st floor in very good condi…
$294,868
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Квартира 1 спальня в Асос, Греция
Квартира 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Assos Lechaio village near Corinth, apartment of 43 sq m. 1st floor in good condition on the…
$101,540
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Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Kato Assos village near Korinth, apartment of 72 sq.m. 2nd floor (no elevator) in excellent …
$198,469
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Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
$226,822
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