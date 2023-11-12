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Жильё в Каламата, Греция

дома
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Нижняя каракуль, Греция
Квартира 2 спальни
Нижняя каракуль, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
€420,000
Вилла 7 спален в Каламата, Греция
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Нижняя каракуль, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Нижняя каракуль, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€1,50 млн
Таунхаус 1 спальня с furnishings в Нижняя Верга, Греция
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Нижняя Верга, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€250,000

Параметры недвижимости в Каламата, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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