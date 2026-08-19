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Жилье в Каламате, Греция

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дома
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7 объектов найдено
Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 303 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 303 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,89 млн
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Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 296 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,89 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 6 комнат в Каламата, Греция
Квартира 6 комнат
Каламата, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
​Роскошные апартаменты предлагаются на продажу через наше агентство в четырехэтажном здании,…
$465,097
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Коттедж 4 спальни в Арфара, Греция
Коттедж 4 спальни
Арфара, Греция
Количество спален 4
Площадь 155 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$247,949
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Пелекито, Греция
Коттедж 3 спальни
Пелекито, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 108 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла в Артемисия, Греция
Вилла
Артемисия, Греция
Количество спален 4
Площадь 484 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,13 млн
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 390 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,66 млн
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Параметры недвижимости в Каламате, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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