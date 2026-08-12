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Жилье в Municipality of Aigialeia, Греция

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Municipal Unit of Aegio
4
Municipal Unit of Akrata
3
Municipal Unit of Aegira
4
12 объектов найдено
Вилла в Egira, Греция
Вилла
Egira, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$776,944
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Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$123,974
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Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$94,457
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Коттедж 3 спальни в Акрата, Греция
Коттедж 3 спальни
Акрата, Греция
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$187,733
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Коттедж 3 спальни в Temeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Temeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$439,224
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Квартира 2 спальни в Rododafni, Греция
Квартира 2 спальни
Rododafni, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
$188,913
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Коттедж 4 спальни в Egira, Греция
Коттедж 4 спальни
Egira, Греция
Количество спален 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$566,740
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Коттедж 5 спален в Акрата, Греция
Коттедж 5 спален
Акрата, Греция
Количество спален 5
Площадь 272 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$661,197
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Таунхаус в Валими, Греция
Таунхаус
Валими, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$188,913
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Коттедж в Temeni, Греция
Коттедж
Temeni, Греция
Площадь 191 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Западном Пелопоннесе. У объекта есть солн…
$531,319
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Коттедж 2 спальни в Temeni, Греция
Коттедж 2 спальни
Temeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$295,177
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Коттедж в Temeni, Греция
Коттедж
Temeni, Греция
Площадь 450 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$566,740
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Типы недвижимости в Municipality of Aigialeia

квартиры
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Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

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