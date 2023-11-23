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Жильё в Municipality of Aigialeia, Греция

Municipal Unit of Diakopto
13
Эйон
4
21 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysanthi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€130,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€550,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dimitropoulo, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dimitropoulo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€215,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€220,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Valimitika, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Elaionas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Elaionas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€275,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings в банк, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings
банк, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в obryokampos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
obryokampos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Загородный дом находится на территории Западого Пелопонесса, в небольшом приморском поселке …
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с furnishings в Temeni, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Temeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€372,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с furnishings в Поровицкий пляж, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€98,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с furnishings в Поровицкий пляж, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€101,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€265,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€265,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в Municipality of Aigialeia

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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