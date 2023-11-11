ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Municipality of Nafplio
Жильё в Municipality of Nafplio, Греция
Municipal Unit of Nafplio
6
Нафплион
4
Очистить
12 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
7
5
190 м²
2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с A C
Municipality of Nafplio, Греция
2
2
98 м²
Property Code: 11910 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Kavos for €127.000 . This 98 sq.…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles
Municipality of Nafplio, Греция
3
2
127 м²
Код недвижимости: 601780 - Дом на продажу в Xilokastro Melissi для € 270.000. Это 127 кв. До…
Цена по запросу
Рекомендовать
Студия 1 комната с bright, с View Sea, с Door Simple
Municipality of Nafplio, Греция
1
1
27 м²
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Tiryntha, Греция
9
5
300 м²
4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€470,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Kantia, Греция
6
2
144 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€760,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
5
1
185 м²
1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Aria, Греция
4
2
65 м²
1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
4
2
90 м²
1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Lefkakia, Греция
1
272 м²
1
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
5
2
140 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€220,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
4
2
150 м²
1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€330,000
Рекомендовать
Типы недвижимости в Municipality of Nafplio
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL