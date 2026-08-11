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Жилье в Коринфе, Греция

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дома
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9 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$791,075
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$330,598
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$247,949
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$519,512
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 251 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 251 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$815,416
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$472,283
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
$233,250
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$814,689
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 3
Прекрасная меблированная квартира на берегу моря Продаётся уникальная новая квартира площ…
$335,837
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Параметры недвижимости в Коринфе, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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