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33 объекта найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
5
2
125 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
6
2
138 м²
1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
3
215 м²
2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
4
2
134 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
2
1
75 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
5
4
234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Кинета, Греция
4
4
600 м²
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
€6,50 млн
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Квартира 3 спальни с Spalni, с патио
Alepochori, Греция
3
2
115 м²
Ref: 195 - Schinos Alepochoriou ПРОДАЖА Каменный мезонет на уровнях 2 с 3 Спальни, 1 Гостина…
€210,000
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Вилла 1 комната с видом на море
Municipality of Corinth, Греция
1
1 120 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€200,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
4
1
155 м²
3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€180,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Кинета, Греция
7
2
300 м²
1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€700,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
3
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
1
315 м²
1
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
€200,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 комната с furnishings
Alepochori, Греция
1
400 м²
1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
€370,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
4
2
190 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€285,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Assos, Греция
7
5
400 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€800,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с furnishings
Кинета, Греция
1
320 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью в 320 кв.мв городке Кинета, который находится в западно…
€225,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Кинета, Греция
6
3
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€270,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
3
1
290 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
4
2
175 м²
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
3
1
65 м²
1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€110,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
3
3
145 м²
1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€180,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кинета, Греция
8
3
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€580,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Porto Germeno, Греция
1
800 м²
1
Идеальная вилла на берегу чистых и прозрачных вод Ионического моря, в одном из наиболее экол…
€3,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
4
2
150 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€110,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кинета, Греция
4
2
148 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€310,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
9
5
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,75 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
4
2
95 м²
1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€180,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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